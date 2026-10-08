Zenek Martyniuk chce wysłać syna w roczny rejs! "Wtedy nie myślałby o głupotach"

AR
2026-10-08 5:17

W rodzinie Martyniuków jest coraz lepiej. Wygląda na to, że Zenek i Daniel są na dobrej drodze do pełnej zgody. Król disco polo chce dla syna jak najlepiej i ma pomysł, co mogłoby mu pomóc. W rozmowie z "Super Expressem" powiedział, że według niego Daniel powinien wyjechać w roczną podróż morską.

Daniel Martyniuk pracował na morzu

Daniel Martyniuk ostatnio przeprosił publicznie rodziców za swoje zachowanie. Natomiast w rozmowie z nami, gwiazdor disco polo zdradził, że jeśli jego syn na zawsze rzuci narkotyki i alkohol, to mogą nawet nagrać wspólną piosenkę. Zenon Martyniuk powiedział nam także, co mogłoby pomóc Danielowi stanąć na nogi. Uważa, że dobrze robiłyby mu morskie podróże. Przypominamy, że Daniel ukończył szkołę morską i w przeszłości pracował na statku, co dumnie relacjonował w internecie.

Wstaję o 7, a od 8 do godz. 17 pracujemy. Mamy w tym dwie przerwy na kawę i obiad. Czuję, że robię to, co lubię. Czuję się spełniony. Chciałem zrobić coś nowego, a nie kolejne skandale - opowiadał młodszy Martyniuk w 2021 roku.

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Daniel powinien wyjechać na rok

Zenek Martyniuk uważa, że skoro rejsy miały dobry wpływ na Daniela, to powinien do nich wrócić.

Namawiam go, żeby popłynął sobie w taki rejs. Jakoś na rok. Wcześniej pływał po dwa czy trzy miesiące na kontenerowcach do Stanów i z powrotem. To chyba lubi najbardziej. Wtedy nie myślałby o głupotach, tylko po prostu byłby zajęty sobą. Zarobiłby kupę kasy i czas by mu minął - mówi Zenek Martyniuk w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu".

Syn Zenka ma duszę sportowca

Zenek Martyniuk opowiedział nam, że jego syn kocha naturę i ruch. Nie tylko morze wpływa na niego dobrze, ale też sport i adrenalina. 

To jest wysportowany chłopak. On nie mógł się doczekać, aż wystąpi w programach zręcznościowych. Przecież on jako dwunastolatek skakał na bungee z 42 metrów. Robi salta w powietrzu - zdradza wykonawca hitu "Przez twe oczy zielone".

Zenek Martyniuk gestykuluje podczas rozmowy. Na wstawce Daniel Martyniuk na statku. O ich relacjach przeczytasz na SE.
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