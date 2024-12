Co na to Małgosia?

Jeszcze do niedawna, kiedy prezesem TVP był Jacek Kurski, Zenek Martyniuk był jedną z najważniejszych gwiazd. Występował praktycznie na każdej możliwej imprezie Telewizji Polskiej. Zmieniły się nie tylko gwiazdy. Zazwyczaj impreza odbywała się w Zakopanem, w tym roku przeniosła się na Śląsk, a dokładniej do Chorzowa. Na scenie w ten magiczny wieczór będzie można obejrzeć występ Michała Szpaka, Andrzeja Piasecznego, Tatiany Okupnik, Nataszy Urbańskiej, Afromental czy Feel. W tym roku Zenek Martyniuk wystąpi na imprezie Polsatu w Toruniu. Wokalista ponoć nie otrzymał zaproszenia od TVP. Oto co wyjawił!

Zenek Martyniuk mówi o tym, dlaczego nie wystąpi w TVP

W najnowszym wywiadzie dla portalu plejada.pl Zenek Martyniuk wyjawił, dlaczego nie pojawi się na imprezie TVP. Okazuje się, że po prostu nie dostał takiej propozycji.

Nie było propozycji z TVP, ja gram z Polsatem, więc już nie mógłbym zagrać z TVP nawet, gdyby zadzwonili. Już dawno było ustalone, że gram z Polsatem - powiedział Martyniuk w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.

Zenek wyjawił również, że nie poniósł żadnych strat pieniężnych w związku z tą zamianą. Warto dodać, że według tego, co można przeczytać w mediach, jego gaża za występ 31 grudnia 2024 roku wynosi aż 100 tysięcy złotych!

Raczej o stawkach się nie rozmawia, ale to są porównywalne rzeczy - wyjawił muzyk.

"Sylwester z Dwójką" - wiemy, kto wystąpi w Chorzowie

Sylwester TVP na Stadionie Śląskim będzie jedną z największych imprez tego roku. Sylwester z Dwójką TVP w Chorzowie rozpocznie się 31 grudnia 2024 roku o godzinie 20:00. Niedawno "Super Expressowi" udało się ustalić, że na wielkiej scenie pojawi się Natasza Urbańska (47 l.), Andrzej "Piasek" Piaseczny (53 l.), Tatiana Okupnik (46 l.), Afromental i Feel z Piotrem Kupichą (45 l.).

Warto dodać, że TVP rezygnuje nie tylko z imprezy w Zakopanem, ale i dico-polo. Pozbywa się też z nazwy "Sylwestra Marzeń" i wraca do nazwy - "Sylwester z Dwójką".

