Zenek Martyniuk się nie oszczędzał. Nie do wiary, co zrobił na stadionie

Zenek Martyniuk to jeden z najbardziej znanych gwiazd disco polo w Polsce. Mężczyzna od lat występuje na mniejszych i większych scenach w całym kraju. Niedawno postanowił wybrać się na mecz ukochanego klubu. To jednak nie wszystko. W pewnym momencie zaśpiewał nawet dla wiernych fanów.

Zenek Martyniuk zaśpiewał podczas meczu Jagiellonii Białystok

W minioną sobotę około godziny 17:30 rozpoczął się mecz Jagiellonii Białystok z drużyną Warty Poznań. Na wydarzeniu pojawiło się ponad 20 tysięcy wiernych fanów. Wśród nich znalazł się Zenek Martyniuk, który od lat kibicuje Jagiellonii Białystok. Muzyk wystąpił także podczas meczu. Dla wiernych fanów zaśpiewał swój utwór "Wierzę w miłość". Jakby tego było mało, po kilku minutach wykonał piosenkę "Przez twe oczy zielone". Zmienił jednak jeden wers i zaśpiewał "przez twe brameczki strzelone oszalałem". Fani oraz internauci byli zachwyceni. Z pewnością dla wszystkich zgromadzonych była to niesamowita atrakcja.

Zenek Martyniuk nie ma czego szukać w TVP?

Po ostatnich zmianach, jakie zaszły w Telewizji Polskiej Zenek Martyniuk najprawdopodobniej został bez pracy. Publiczny nadawca nie chce już promować disco polo. Muzyk w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" wyznał, że i tak nie zarabiał zbyt dużo w ten sposób. Dodał, że główny zarobek czerpie z występów w mniejszych miejscowościach.

"My tam nie graliśmy zbyt dużo koncertów telewizyjnych. W przypadku naszej muzyki tanecznej były to sporadyczne występy. My gramy swoje rzeczy dla gmin i różnych miast na terenie całej Polski. Telewizja to była tylko mała kropla w morzu w porównaniu z tym, co my robimy na co dzień" - mówi w wywiadzie Martyniuk.

Zenon Martyniuk już rozpoczął swój koncert.🎵 Kibice czekają na koncert piłkarzy Jagiellonii. Początek 17:30 w @sport_tvppl #JAGWAR pic.twitter.com/b3JbCAZaYj— Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) May 25, 2024

