Złote Maliny 2026: ogłoszono nominacje. Oto największe filmowe wpadki roku

Złote Maliny od lat pełnią rolę krzywego zwierciadła branży filmowej, bezlitośnie punktując jej największe wpadki. Antynagrody tradycyjnie zostaną wręczone tuż przed Oscarami – w tym roku 14 marca – stanowiąc ironiczny kontrapunkt dla najbardziej prestiżowej gali filmowej świata.

Tegoroczne nominacje do Złotych Malin wyraźnie pokazują, że rok minął pod znakiem niespełnionych oczekiwań. Najczęściej powracającymi tytułami są "Wojna światów" oraz aktorska wersja "Śnieżki" Disneya, które zebrały po sześć nominacji każda. Oba filmy miały potencjał na kasowe i artystyczne hity, a ostatecznie stały się symbolami rozczarowania widzów i krytyków.

Na liście nominowanych nie zabrakło również największych gwiazd kina. Obecność takich nazwisk jak Robert De Niro, Natalie Portman czy Nicolas Cage tylko potwierdza, że Złote Maliny nie znają taryfy ulgowej. Co więcej, w zestawieniu ponownie pojawia się Sylvester Stallone, rekordzista w liczbie zdobytych statuetek, który od lat pozostaje jednym z "ulubieńców" kapituły.

Złote Maliny, choć prześmiewcze, po raz kolejny trafnie punktują problem, z którym branża filmowa będzie musiała się zmierzyć - nawet największe nazwiska nie uratują filmu, jeśli zabraknie jakości.

Złote Maliny 2026. Pełna lista nominacji

Najgorszy film

"The Electric State""Hurry Up Tomorrow""Śnieżka""Star Trek: Sekcja 31""Wojna światów"

Najgorszy aktor

Dave Bautista ("Na zaginionych ziemiach")

Ice Cube ("Wojna światów")

Scott Eastwood ("Alarum")

Jared Leto ("Tron: Ares")

Abel "The Weeknd" Tesfaye ("Hurry Up Tomorrow")

Najgorsza aktorka

Ariana DeBose ("Love Hurts")

Milla Jovovich ("Na zaginionych ziemiach")

Natalie Portman ("Fontanna Młodości")

Rebel Wilson ("Ślub w ogniu")

Michelle Yeoh ("Star Trek: Sekcja 31"

Najgorsza aktorka drugoplanowa

Anna Chlumsky ("Ślub w ogniu")

Ema Horvath ("Strangers 2")

Scarlet Rose Stallone ("Rewolwerowcy")

Kacey Rohl ("Star Trek: Sekcja 31")

Isis Valverde ("Alarum")

Najgorszy aktor drugoplanowy

Siedmiu sztucznych krasnoludków ("Śnieżka")

Nicolas Cage ("Rewolwerowcy")

Stephen Dorff ("Ślub w ogniu")

Greg Kinnear ("Namierzony")

Sylvester Stallone ("Alarum")

Najgorszy remake, zrzynka lub sequel

"Koszmar minionego lata"

"Pięć koszmarnych nocy 2"

"Smerfy"

"Śnieżka"

"Wojna światów"

Najgorszy ekranowy duet

Siedmiu krasnoludków ("Śnieżka")

James Corden i Rihanna ("Smerfy")

Ice Cube i jego kamera Zoom ("Wojna światów")

Robert De Niro i Robert De Niro - jako Frank i Vito ("The Alto Knights")

The Weeknd i jego kolosalne ego ("Hurry Up Tomorrow")

Najgorszy reżyser

Rich Lee ("Wojna światów")

Olatunde Osunsanmi ("Star Trek: Sekcja 31")

Bracia Russo ("The Electric State")

Trey Edward Shults ("Hurry Up Tomorrow")

Marc Webb ("Śnieżka")

Najgorszy scenariusz

"The Electric State"

"Hurry Up Tomorrow"

"Śnieżka"

"Star Trek: Sekcja 31"

"Wojna światów"

