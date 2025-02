Zmarł nagle legendarny producent muzyczny. Wypromował Jennifer Lopez. Miał tylko 54 lata

Zmarł nagle "ojciec" sukcesu Jennifer Lopez

Irv Gotti zmarł nagle w wieku 54 lat. Informację potwierdził magazyn People. Był jednym z najważniejszych producentów muzycznych świata. To on współtworzył wytwórnię Murder Inc. Records i wypromował m.in. takie gwiazdy, jak: Jennifer Lopez, Ashanti i Ja Rule. Gotti zmagał się z poważnymi chorobami, jednak na razie nie podano do wiadomości, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci.

Na co chorował Ivo Gotti?

Tragiczną wiadomość o nagłej śmierci Gottiego People podał powołując się na źródła z jego bliskiego otoczenia. Przyczyna śmierci Gottiego nie została oficjalnie potwierdzona. Wiadomo, że legendarny producent od kilku lat zmagał się z cukrzycą i przebytymi udarami. Gotti miał poważnie podejść do kwestii zdrowia, przeszedł na zdrowszą dietę i leczył się, przebywając w domu z rodziną. Niestety, Irv ostatecznie przegrał.

W lecie 2023 roku Ivo Gotti poinformował opinię publiczną o tym, że choruje na cukrzycę. Producent wziął na siebie misję informowania, jak ta choroba wpływa na Afroamerykanów. Gotti podkreślał, że jest dla ich organizmów szczególnie wyniszczająca. Gotti był pełen wiary, że pokona tę podstępną chorobę, podkreślał, że cukrzyca jest chorobą odwracalną. Promował zmianę stylu życia i starał się ją wdrożyć. Producent wyznawała, że nie do końca jest na to gotów.

Kim był Irv Gotti?

Irv Gotti, a tak naprawdę Irving Domingo Lorenzo Jr., zaczął swoją karierę w branży muzycznej pod koniec lat 90. Pracował dla Def Jam Recordings, gdzie podpisał kontrakty z takimi legendami, jak: jak Jennifer Lopez, DMX, Jay-Z i Ja Rule. . Następnie współzałożył wytwórnię Murder Inc. Records. Tu wypromował takie gwiazdy jak: Ja Rule, Ashanti, Lloyd. Następnie zmieił nazwę wytwórni na The Inc., Gotti i zajął się gwiazdami ze sceny pop. To on wyprodukował album Vanessy Carlton „Heroes and Thieves”.

Irv Gotti osierocił troje dzieci: Angie, Sonny'ego i JJ.