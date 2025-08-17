Zmarł Terence Stamp, gwiazda filmów "Superman" i "Priscilla, królowa pustyni"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-08-17 21:35

Zmarł Terence Stamp, brytyjski aktor filmowy i teatralny, znany z takich produkcji jak "Superman", "Priscilla, królowa pustyni" czy "The Limey". Miał 87 lat. Informację o śmierci przekazała rodzina, prosząc o uszanowanie prywatności.

Terence Stamp zmarł w wieku 87 lat. Był aktorem, którego kariera trwała sześć dekad i którego role na zawsze zapisały się w historii kina. Smutne wieści przekazała rodzina za pośrednictwem agencji Reuters:

Pozostawił po sobie niezwykły dorobek, zarówno aktorski, jak i pisarski, który będzie poruszał i inspirował ludzi przez wiele lat

Kariera Terence'a Stampa

Terence Stamp urodził się w 1938 roku w Londynie. Studiował w Webber Douglas Academy of Dramatic Art i szybko zwrócił na siebie uwagę. Już jego debiut w filmie "Billy Budd" przyniósł mu nominację do Oscara i Złotego Globu. W kolejnych latach współpracował z Williamem Wylerem, Josephem Loseyem, Federico Fellinim i Pierem Paolo Pasolinim (Teorema).

Na przełomie lat 60. i 70. wycofał się z kina i wyjechał do Indii. Do pracy wrócił w wielkim stylu. Wystąpił jako generał Zod w Supermanie i Supermanie II – rola ta na stałe zapisała się w historii popkultury.

Stamp potrafił odnaleźć się zarówno w kinie artystycznym, jak i w dużych produkcjach. W latach 90. zagrał Bernadette w "Priscilla, królowa pustyni", co przyniosło mu uznanie nowej publiczności. Pięć lat później stworzył jedną ze swoich najlepszych kreacji w filmie "The Limey" w reżyserii Stevena Soderbergha. Ostatnią rolą Stampa była postać w filmie "Last Night in Soho" z 2021 roku.

Stamp był aktorem o charakterystycznej, intensywnej ekranowej obecności. Łączył elegancję z powściągliwością, co sprawiało, że nawet w niewielkich rolach pozostawał zapamiętany. Oprócz kariery filmowej pisał książki – autobiografie, powieść i publikacje związane z kuchnią i stylem życia. W trakcie kariery otrzymał nominacje do Oscara, BAFTA i Złotego Globu. Zdobył też nagrody na festiwalach w Cannes i Berlinie. Pozostawił po sobie dorobek, który obejmuje zarówno klasyki światowego kina, jak i filmy, które zyskały status kultowych.

Terence Stamp
12 zdjęć
Nie żyje Ozzy Osbourne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki