Zmiany w TVP. Zamiast "Rolnik szuka żony" filmowa wersja serialowego hitu!

Jak co roku szykowany jest świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony". Jego emisja według programu telewizyjnego zapowiadana jest na niedzielę 25 grudnia o godz. 20:20. Po nim ma odbyć się telewizyjna premiera filmu "Filip". Tydzień wcześniej, 17 grudnia, w czasie, kiedy emitowany był "Rolnik szuka żony", TVP1 pokaże filmową wersję serialu "Dom pod Dwoma Orłami". Produkcja była hitem na początku 2023 roku, średnio oglądało ją 2,38 mln osób, czyli nieco mniej niż oglądalność ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" (2,55 mln). Wodzowie zastanawiali się, czy powstanie drugi sezon serialu z Karoliną Gruszką, Sonią Mietielicą, Małgorzatą Zajączkowską i Agnieszką Mandat.

Teraz okazuje się, że TVP1 pokaże filmową wersję serialu w reżyserii Waldemara Krzystka. "Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii" za zawierać sporo wątków, których nie widzieliśmy w serialu, który na początku dział się na dwóch płaszczyznach - w 1918 roku oraz w 1997 w czasie powodzi tysiąclecia we Wrocławiu.

- W wersji kinowej widzowie zobaczą m.in. poszerzony wątek Zofii z Janem Liskim i przekonają się, jak potoczyła się ich znajomość. Brak tego w serialu wynika z faktu, że TVP nie zgodziła się na aneks do umowy, by zrobić 11 odcinek, który wytłumaczyłby urwane historie. Dowiemy się też, kim był Uwe Hagendorf, który śledził Mariannę i Helenę - wyznała serwisowi Plotek nieoficjalnie osoba z produkcji serialu TVP.

Film trwa 89 minut. Jest to opowieść o trudnej, niemożliwej miłości Zofii Szablewskiej, repatriantki ze Wschodu i Jana Liskiego, oficera Urzędu Bezpieczeństwa, która zaczyna się zaraz po II wojnie światowej we Wrocławiu - czytamy na Filmweb. Z opisu filmu wynika także, że Liski Pewnego odnajduje syna Szablewskiej, Zbyszka. Młody Szablewski jest żonaty, ma synka, mieszka w Jeleniej Górze. We dwoje jadą go odwiedzić, spotkanie z ukochanym synem kończy się jednak tragicznie, co powoduje dodatkowo katastrofalne wydarzenia - czytamy.

Z Zofię wciela się Karolina Gruszka i Małgorzata Zajączkowska a Jana gra Andrzej Konopka. W "Dom pod Dwoma Orłami. Kłamstwa Zofii" gra także Mirosław Baka, który nie pojawia się w serialu.