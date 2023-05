Zmiany w życiu Grażyny Torbickiej! Wróciła do starego mieszkania, mąż został w Otwocku. Co się dzieje?! Mamy zdjęcia

Grażyna Torbicka została ostatnio przyłapana przez fotoreporterów, gdy przemierzała ulice Warszawy. Próbowała ukryć się pod czapką z daszkiem, ale wprawne oko kamery i tak uchwyciło jej szałowy spacer po stolicy. W dłoni Torbicka dzierżyła piękny bukiet kwiatów. Trzeba przyznać, że mimo upływu lat dziennikarka prezentuje się znakomicie. Ostatnio media obiegła informacja dotycząca zmian, jakie wprowadziła w życiu. Chodzi o przeprowadzkę razem z mężem Adamem Torbickim. Para jest ze sobą od czterech dekad! Ona - dziennikarka, kultowa prezenterka, a on - profesor nauk medycznych, lekarz kardiolog. Zakochani przez lata mieszkali razem w Warszawie, ale jakiś czas temu postanowili przeprowadzić się ze stolicy do mniejszej miejscowości - Otwocka. Teraz okazuje się, że Torbicka spędza niektóre noce sama, bez męża. Dlaczego? To może was zaskoczyć!

Zmiany w życiu Grażyny Torbickiej! Wróciła do starego mieszkania, mąż został w Otwocku. Co się dzieje?!

Grażyna Torbicka miała umówić się z mężem, że co jakiś czas będzie mieszkać w starym mieszkaniu rodziców w Warszawie. O tym, jaką zawarła "umowę" z Adamem Torbickim, dziennikarka opowiedziała w telewizji.

- Wtedy, kiedy mam intensywne dni - audycje radiowe, prowadzę autorskie wieczory - urządzam sobie dzień w Warszawie. Przeniosłam się stąd do lasu i bardzo sobie to cenię - powiedziała Grażyna Torbicka w "Dzień Dobry TVN". - Gdy jestem w stolicy, trochę tracę, ale nasz pies opiekuje się mężem - podkreśliła.

Przeprowadzka do Otwocka była spowodowana pracą Adama Torbickiego, który dostał posadę w Europejskim Centrum Zdrowia. Tam też lekarz spędza większość czasu. Jak widać jednak, Grażynę Torbicką obowiązki zawodowe wciąż ciągną do stolicy, stąd cykliczny powrót do starego mieszkania. Czy kiedyś zdecyduje się tam powrócić na stałe? Czas pokaże.

