Grażyna Torbicka i Adam Torbicki są ze sobą od czterech dekad! Ona - dziennikarka, kultowa prezenterka, a on - profesor nauk medycznych, lekarz kardiolog. Pasują do siebie jak ulał. Para przez lata mieszkała w domu w Warszawie, a media jakiś czas temu obiegła sensacyjna informacja, że Torbicka spakowała rzeczy i wyniosła się z mężem z tamtego miejsca. Wszystko przez zgiełk i tempo życia, które po latach od ślubu mogło przytłoczyć. Dziennikarka, znana i lubiana w Polsce, nie mogła też zapewne liczyć na dużą anonimowość w centrum stolicy, więc przeniosła się z mężem do mniejszej miejscowości. Tym bardziej, że Torbicka słynie z tego, że unika opowiadania o życiu prywatnym. Okazuje się, że zamieszkała w Otwocku, a Pomponik donosi, że powodem jest objęcie przez Adama Torbickiego posady w Europejskim Centrum Zdrowia. W jakich warunkach tam żyją?

Torbicka spakowała rzeczy i wyniosła się z domu! Kolosalna zmiana, tyle lat po ślubie

Serwis Plotek donosi, że przeprowadzka dla Torbickich to kolosalna zmiana, choć miejsce, do którego się przenieśli, nie jest im całkiem obce. Jest to bowiem posiadłość, w której bywali sporadycznie, na wakacje. Przerobili domek letniskowy na dom do życia codziennego!

"Choć na Instagramie Grażyny Torbickiej często widujemy zdjęcia na tle pałacyków i okazałych dworków, to przystań małżeństwa wygląda nieco inaczej. Obecnie zamieszkują w małym, przytulnym domku, okrytym ciemną dachówką. Po remoncie para zachowała okna w starym stylu, zdobione metalowymi rombami. Całość otaczają drzewa", podaje serwis Plotek.

Sami Torbiccy raczej nie chwalą się zdjęciami z posiadłości, ani nawet z terenów, które ich otaczają. Znając Grażynę Torbicką, zapewne chodzi o ochronę prywatności. I słusznie, niech im się tam żyje jak najlepiej!

