Choć w związku Artura i Pauliny Żmijewskich nie brakowało zawirowań, to z wszelkich kryzysów udało się im wyjść obronną ręką. Aktor i jego ukochana spędzili ze sobą ponad trzy dekady i najwyraźniej jest im razem bardzo dobrze. Doczekali się trójki dzieci: Ewy (31 l.), Karola (24 l.) i Wiktora (22 l.) które są już dorosłe i wyfrunęły z rodzinnego gniazda. Teraz znów mają czas tylko dla siebie. Gwiazdor „Ojca Mateusza”, jak co roku o tej porze, zabrał swoją żonę na wakacje do Sopotu. To już chyba ich rodzinna tradycja. Mimo że pogoda była kapryśna, wpatrzone w siebie małżeństwo ani na chwilę nie straciło humoru. Szli trzymając się za ręce, dyskutując i uśmiechając się do siebie. Aż miło był na nich patrzeć. Paulina i Artur mogliby być przykładem dla wielu innych par. Podczas spaceru artysta zadbał też, żeby do hotelu nie wrócić z pustymi rękami. Wpadł na chwilę do sklepu monopolowego po drobne sprawunki.

Córka Żmijewskich jest w związku z kobietą!

Artur Żmijewski, znany z kultowego „Ojca Mateusza” jest dumnym ojcem trojga dzieci. Jego najstarsza córka Ewa to zdolna piosenkarka, która przed laty wyjechała do USA, by tam szlifować swój warsztat wokalny. To właśnie na studiach dziewczyna poznała piękną Kubankę Shandy, z którą najpierw mocno się zaprzyjaźniła, a potem życie tak się potoczyło, że młode kobiety stworzyły nie tylko wspólny zespół muzyczny, ale i szczęśliwy związek. Wschodzące gwiazdy przez pewien czas mieszkały w Polsce, a rodzice Ewy traktowali Shandy jak swoją drugą córkę. Postanowiły jednak wyjechać. Na co dzień żyją w Los Angeles, ale jak tylko jest sposobność odwiedzają aktora.

Więcej zdjęć z sopockiej randki Żmijewskich w naszej galerii!

Mirosław Baka zdradza, jakie warunki stawia produkcji: „Jak nie to beze mnie”! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.