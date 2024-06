Żmuda Trzebiatowska już przebiera nogami. Nieprawdopodobne

Co za wnętrza!

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze odbywa się cyklicznie w Toruniu. To festiwal filmowy prezentujący kino niezależne.

Niesamowite atrakcje na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest. Kujawy i Pomorze

Organizatorzy wydarzenia ogłosili, że kreacja Gary’ego Oldmana i wizja ogarniętego wiecznym uczuciem niespełnionej miłości Draculi, którą zaprezentował Francis Ford Coppola, stanowią motyw przewodni 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze.

Tegoroczny MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze opowie o Everlasting Love - miłości wiecznej, ale i ponadczasowej. Goście będą mogli podziwiać i poznawać świat pełen mitycznych stworzeń oraz gorących uczuć. Dzieło Coppoli zostanie pokazane na dużym ekranie podczas festiwalu. 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze odbędzie się w dniach 25-30 czerwca w Toruniu.

Marta Żmuda Trzebiatowska zrobi zagraniczną karierę

Marta Żmuda Trzebiatowska w rozmowie z nami wyjawiła, że już niedługo odwiedzi Toruń. Wszystko w związku z festiwalem Tofifest, który będzie mieć tam miejsce.

"Tak, film "Unmoored" będzie miał niedługo premierę, ale zagrałam w tym filmie już dawno. On nie miał jeszcze polskiej premiery. Bardzo się cieszę, że Kafka Jaworska ściągnęła ten film na Tofifest i jak zadzwoniła, to bardzo się ucieszyłam, bo nie miałam jeszcze okazji tego filmu zobaczyć. Nie pojechałam na żaden z festiwali, na którym ten film był i miał swoje premiery, w różnych krajach, więc bardzo się cieszę" - powiedziała nam Marta.

Aktorka w rozmowie z nami wyznała także, że reżyserka filmu "Unmoored" widziała jej poprzednią produkcję. To właśnie "Mowa ptaków" sprawiła, że Marta Żmuda Trzebiatowska dostała angaż w zagranicznej produkcji.

"Zwłaszcza że Kafka powiedziała, że oglądała i że świetną rolę tam zrobiłam, więc sama jestem ciekawa, co ja tam zagrałam. Reżyserka do tego filmu właśnie zaprosiła mnie, kiedy obejrzała "Mowę ptaków", to wtedy zadzwoniła i powiedziała, że chciałaby, żebym nagrała dla niej casting, więc ta "Mowa ptaków" cały czas gdzieś tam procentuje i coś dobrego dla mnie robi" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Marta Żmuda Trzebiatowska.

