Znamy szczegóły pogrzebu projektantki gwiazd i jej 15-letniego syna. Mąż Agnieszki Guz, Rafał, znany fotoreporter przeżył wypadek

To był straszny tragiczny wypadek. 18 września 2024 roku Agnieszka Guz, słynna projektantka gwiazda i jej 15-letni syn zginęli na miejscu. Jej mąż Rafał Guz i ich 11-letnia córka ciężko ranni trafili do szpitala.

Do tragedii doszło na trasie S7 niedaleko Pawłowa pod Olsztynem ok. godz. 10 rano. Rodzina państwa Guz zjechała na chwilę na pobocze, aby odpocząć podczas podróży. I właśnie wtedy wjechała w nich ogromna ciężarówka, której kierowca zginął na miejscu. Agnieszka i Tytus znajdowali sie poza pojazdem, Rafał i 11-latka zostali jeszcze aucie, co prawdopodobnie uratowało ich życie. Dziś mąż i córką projektantki muszą pożegnać mamę, żonę, syna i brata.

Ostatnia droga słynnej projektantki

Pogrzeb 49-letniej Agnieszki Guz i 15-letniego Tytusa odbędzie się w środę 25.09 w rodzinnym mieście projektantki, w Sandomierzu. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele Św. Józefa o godz. 14.00. Po Nabożeństwie żałobnym urny zostaną złożone do grobu na cmentarzu katedralnym w Kazimierzu. Różaniec w intencji zmarłych odbędzie się w kościele o godz. 13.30.

O uroczystościach żałobnych poinformowała pogrążona w żałobie najbliższa rodzina Agnieszki Guz.

Historia Agnieszki Guz

Agnieszka Guz pochodzi z Sandomierza, ale Warszawie od lat prowadziła swoją pracownię. Ubrania jej projektów pokochały gwiazdy, Anita Lipnicka, Anita Sokołowska, Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Ewa Farna. Agnieszka Guz działała w branży modowej od wielu lat, była laureatką m.in. Elle Style Awards jako najlepszy polski projektant.

Wielką projektantkę i jej syna gwiazdy pożegnały na jej profilu na Instagramie. Pod klepsydrą znalazły się słowa niedowierzania i głęboki żal z powodu tragicznej śmierci Agnieszki Guz i jej 15-letniego syna Tytusa.

Gwiazdy żegnają słynną projektantkę

Brak słów… Trudno je znaleźć w obliczu takiej tragedii. Moje najgłębsze kondolencje dla rodziny i bliskich. Agusia, będę Cię zawsze nosić w sercu❤️ - napisała Anita Lipnicka. Moje szczere kondolencje🌿 - dodała Kasia Sokołowska. "Najszczersze kondolencje. Aga…" – wyraziła żal Beata Sadowska.

Mąż Agnieszki, Rafał Guz i ich 11-letnia córka przeżyli koszmarny wypadek i trafili do szpitala. Rafał jest znanym fotoreporterem, od lat działa m.in. w TVP3.

Rodzinie i przyjaciołom Agnieszki Guz składamy kondolencje.