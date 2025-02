Alina Kamińska przez wiele lat była gwiazdą krakowskiego Teatru Bagatela. Rozpoznawalność i uznanie fanów zdobył dzięki takim produkcjom, jak "Miasto 44" czy "Mój biegun". Gwiazda w zeszłym roku przeżyła poważny wypadek górach, który bardzo mocno odbił się na jej życiu.

Pomalutku zjeżdżałam sobie bokiem, nie mam pojęcia, do dzisiaj, jakim cudem mi się to udało. Zdjęłam narty, weszłam do schroniska. Obok mnie siedziało małżeństwo z dzieckiem i ja w którymś momencie się odwróciłam do pana i powiedziałam, że bardzo proszę o wezwanie GOPR-u, bo czuję się bardzo, bardzo, bardzo źle. To są ostanie rzeczy, jakie pamiętam - powiedziała w rozmowie w "DDTVN".