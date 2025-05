Dramat Clare McCann wstrząsnął opinią publiczną w Australii i daleko poza jej granicami. Aktorka, znana z działalności artystycznej i zaangażowania w sprawy społeczne, mierzy się z najboleśniejszym doświadczeniem, jakie może spotkać rodzica – stratą ukochanego dziecka. 13-letni Atreyu, uczeń South Sydney High School, przez długi czas był ofiarą uporczywego nękania. Z relacji matki wynika, że choć wielokrotnie prosiła o pomoc, instytucje pozostały bierne.

Według słów McCann przemoc wobec jej syna była systematyczna i eskalowała z każdym kolejnym miesiącem. Atreyu zaczął się wycofywać, zamykał w sobie, nie chciał mówić o tym, co dzieje się w szkole. Clare, zauważając zmiany w zachowaniu syna, podejmowała liczne próby interwencji – od rozmów z nauczycielami, przez formalne skargi, po dostarczanie dokumentacji medycznej świadczącej o cierpieniu psychicznym chłopca. McCann podkreśla, że zawiodły nie tylko władze szkoły, ale cały system. Jej zdaniem tragedii można było zapobiec, gdyby odpowiedzialne instytucje podjęły konkretne działania w odpowiednim momencie.

Atreyu ćwiczył to na przesłuchaniu, zanim wyciągnąłem go ze szkoły. Żałuję, że nie ufałam obietnicom nauczycieli, że sobie poradzą. Chciałabym wiedzieć, przez co przechodził przez ostatnie tygodnie. Myślałam, że mu się polepsza. Teraz wiem, że bardzo cierpiał. Był w szkole tylko przez dwa miesiące. Połowę spędził w domu, dochodząc do siebie po stresu związanym z tym całym znęcaniem... Próbowałam wszystkiego. (...) czuł, że nikogo to nie obchodzi. Szczególnie nauczycieli (...) - czytamy w przejmującym wpisie aktorki w jej mediach społecznościowych.