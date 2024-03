Znany lekarz medycyny estetycznej wyjawił prawdę o urodzie Anny Lewandowskiej. Jego słowa wprawią fanów w osłupienie

Andrzej Żylak to najlepiej ubrany emeryt w Polsce. Gwiazda mody! Pastelowa elegancja to mało powiedziane

Znany lekarz medycyny estetycznej wyjawił prawdę o urodzie Anny Lewandowskiej

Od jakiegoś czasu fani zastanawiają się, czy ich ulubiona trenerka nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Anna Lewandowska, która promuje zdrowy tryb życia i w mediach społecznościowych często chwali się efektami, jakie daje stosowanie jej kosmetyków, całkiem niedawno przyznała, że zdecydowała się na jedną "poprawkę" w swoim ciele. "Zrobiłam sobie implanty piersi i to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Moje piersi po wykarmieniu dwóch córek nie wyglądały dobrze. Miałam duże kompleksy. Poza tym moje ciało jest moją wizytówką [...] Teraz jestem pewniejsza siebie, czuję się kobieco, koniec kropka. Nie będę za to przepraszać." - wyjawiła żona Roberta. Jednak plotki o poprawianiu urody w gabinetach medycyny estetycznej przez Annę Lewandowską nie cichły i niektórzy wręcz zarzucali trenerce, że regularnie obstrzykuje swoją twarz botoksem. Jaka jest prawda? W tej sprawie głos zabrał popularny lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień współpracuje z gwiazdami. Co powiedział Krzysztof Gojdź o Lewandowskiej?

Czy Anna Lewandowska korzysta z medycyny estetycznej?

Krzysztof Gojdź nie gryzł się w język i prawdopodobnie raz na zawsze rozwiał wszelkie wątpliwość związane z naturalnością Anny Lewandowskiej. Znany wśród gwiazd lekarz jest zachwycony wyglądem trenerki. - Jest to przepiękna kobieta, która fajnie dba o siebie, a jeżeli cokolwiek poprawiała, to tylko i wyłącznie w sposób naturalny. Uważam, że jest pięknie zadbaną dziewczyną i na pewno nie szprycuje się kwasem hialuronowym - podkreślił w rozmowie z "Plejadą".