Znany muzyk żali się na swoją emeryturę. Andrzejowi Rybińskiemu bez koncertów nie wystarczyłoby nawet na to!

Andrzej Rybiński żali się na swoją emeryturę

Andrzej Rybiński 30 października skończył 74 lata. Artysta znany starszym pokoleniom z hitów takich jak „Nie liczę godzin i lat”, „Pocieszanka” czy „Czas relaksu”, jakiś czas temu zdradził, co sprawia, że jest szczęśliwym człowiekiem. Rybiński ceni sobie spokojne życie rodzinne, jakie wiedzie w domu niedaleko Puszczy Kampinoskiej. To rodzina i miłość dają mu siłę. Szczęście znalazł przy boku swojej drugiej żony Jolanty Szymańskiej. - Może to trywialne, ale tak naprawdę do życia napędza mnie miłość. To jest chyba najważniejsze. [...] Miłość jest motorem do tego, żeby żyć, żeby być, żeby kochać innych ludzi i inne stworzenia również, bo przecież miłość do zwierząt jest niebywale istotna - mówił jakiś czas temu „Super Expressowi” pan Andrzej. Artysta wciąż podróżuje po Polsce i koncertuje. - Często jestem w trasie, bo w ciągu roku gram około siedemdziesięciu koncertów - wyjawił w rozmowie z Faktem i przyznał, że nie mógłby pozwolić sobie na emeryturę.

Andrzejowi Rybińskiemu bez koncertów nie wystarczyłoby nawet na to!

- Świadczeń nie starczyłoby nawet na wykarmienie moich pięciu kotów i suczki Rudzi, a co dopiero dla mnie - wyznał Andrzej Rybiński. Muzyk wydał właśnie płytę "To, co kocham", która pojawi się przed Bożym Narodzeniem.