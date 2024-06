Znany polski Youtuber trafił do szpitala. Jest w stanie krytycznym. Żona wydała oświadczenie

Povagowani to jeden z najpopularniejszych polskich kanałów motoryzacyjnych na YouTube. Robert prowadzi go od kilku lat i przez ten czas zdobył ogromne grono fanów. Na co dzień obserwuje go ponad pół miliona użytkowników platformy, a prezentowane na kanale filmy uzyskują liczby odsłon liczone w setkach tysięcy. "Kanał fanów motoryzacji spod znaku wszystkich marek! Analizy techniczne silników, nieznane fakty i ciekawostki, niesamowita podróż po historii motoryzacji - wszystko na najwyższym poziomie merytorycznym z lekką nutą humoru. Motoryzacja jest niesamowita!" - czytamy w opisie kanału.

Robert z kanału Povagowani jest w stanie krytycznym. Ma problemy z sercem

Pomysłodawca i prowadzącym kanał jest Robert, pasjonat motoryzacji, który każde auto potrafi rozebrać na czynniki pierwszy. Uczynił to między innymi w nagranym we współpracy z Kamilem "Buddą" Labuddą filmiku. W jego ręce wpadło wtedy Bugatti Veyron. Nagle przykre wieści o złym stanie zdrowia Roberta wywołały poruszenie wśród fanów motoryzacji. Zona Roberta poinformowała bowiem jednocześnie o zawieszeniu kanału. Kobieta poprosiła również o wysyłanie dobrej energii do Roberta.

"Kochani, z tej strony Magda, żona Roberta. Nie mam dobrych wiadomości. Robert wczoraj trafił do szpitala w związku ze swoimi problemami z sercem i jest w stanie krytycznym. Niestety na chwilę obecną zawieszamy działanie kanału. Proszę jedynie o trzymanie kciuków i dobre myśli w naszym kierunku."

Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia.