Znany raper zatrzymany! Znaleziono u niego 38 kg narkotyków

Policja coraz częściej doprowadza do zatrzymań osób specjalizujących się w sprzedaży narkotyków, czy tych, którzy te narkotyki kupują. W zeszłym roku głośno było o Macie, który również wpadł w ręce funkcjonariuszy za posiadanie 1,5 grama narkotyków. Teraz media informują, że szczecińscy policjanci z centralnego Biura Śledczego Policji dokonali zatrzymania rapera OG Olgierda, u którego w mieszkaniu znaleźli prawie 40 kilogramów zakazanych substancji - 18 kg 3CMC, ponad 17 kg marihuany, blisko 3 kg amfetaminy oraz kokainę.

Raper OG Olgierd zatrzymany! Znaleziono u niego 38 kg narkotyków

- W wyniku podjętych czynności policjanci dotarli do mężczyzny, który, jak wynikało z ich ustaleń, mógł zajmować się na dużą skalę "dilowaniem" narkotyków. W mieszkaniu, w którym przebywał mężczyzna, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 38 kg narkotyków. (...) Wartość przejętych środków odurzających i substancji psychotropowych śledczy wycenili na około 1,3 miliona złotych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przejęte narkotyki miały być rozprowadzone w Szczecinie - poinformowała rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Tuż po zatrzymaniu, Michała O. przewieziono do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie usłyszał zarzuty "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w warunkach powrotu do przestępstwa". Sprawa już trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód, a śledczy zabezpieczają kolejne dowody. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.