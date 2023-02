Znany uczestnik polskich "Milionerów" nie żyje! Miał tylko 39 lat

Wellman ustawia do pionu Szwed! Do akcji wkroczył Prokop

O śmierci Macieja Mędrzyckiego poinformowali jego bliscy w mediach społecznościowych. Nie podano przyczyny śmierci 39-latka. - Z głębokim żalem chciałbym poinformować, że dziś, w wieku 39 lat, zmarł mój brat, mł. bryg. Maciej Mędrzycki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Radomiu. O szczegółach poinformuję - czytamy.

Zmarły wziął udział w 535. odcinku programu "Milionerzy", gdzie z łatwością i brawurą dotarł do pytania za milion złotych. Choć wcześniejsze zagadnienia nie sprawiły mu żadnego problemu, tak pytanie ostatnie okazało się nie do przejścia. Wówczas Hubert Urbański zapytał go:

Skąd najdalej jest do Końca Świata znanego też jako Głuszyna-Podlas w Wielkopolskiem?

A. z Nieba w Świętokrzyskiem

B. z Czyśćca w Wielkopolskiem

C. z Piekła w Pomorskiem D. z Raju w Łódzkiem

Uczestnik nie był pewny, czy zna poprawną odpowiedź, dlatego wykorzystał koło ratunkowe „telefon do przyjaciela”. Niestety ten mu nie pomógł, dlatego ostatecznie Mędrzycki zdecydował się odejść z programu z kwotą 500 tys. złotych. Kiedy Hubert Urbański zapytał go, jaką opcję wybrałby, gdyby musiał, ten odpowiedział, że C – wskazując tym samym poprawną odpowiedź.