Zniesmaczony Piotr Adamczyk mówi o zarobkach w USA. Jego reakcja zaskakuje

Zniesmaczony Piotr Adamczyk mówi o zarobkach w USA

Życie uczuciowe Piotra Adamczyka od dawna budzi wiele emocji. W przeszłości związany był m.in. z Weroniką Rosati. W mediach huczało także o jego relacji z Magdą Gessler. To wszystko jednak zamierzchła przeszłość. W końcu aktor znalazł szczęście i ukojenie w ramionach Karoliny Szymczak, z którą wziął ślub. Para jakiś czas temu wyprowadziła się do USA, gdzie oboje zaczęli rozkręcać swoje kariery aktorskie. Adamczyk zagrał tam w produkcjach Disney+, Amazona oraz Apple. Każda z kreacji została dobrze przyjęta przez krytyków. I choć niejednokrotnie spekulowano co do zarobków polskiego aktora za oceanem, ten milczał jak grób. Aż do teraz. Dziennikarka ShowNews zapytała Piotra Adamczyka wprost o jego zarobki w Stanach Zjednoczonych, a ten odpowiedział.

Ile zarabiał Piotr Adamczyk w USA?

Wiele osób zastanawia się, z czego utrzymuje się Piotr Adamczyk i ile zarobił podczas swojej pracy na planach filmowych w USA. Zapytany o to odpowiedział: "Nie rozumiem, o co pani pyta". - Wie pani, jakoś tak traktuję pewne tematy nie do wywiadów, takie są zasady, że o pewnych rzeczach, tak jak o pieniądzach, nie powinno się rozmawiać - miał dodać zniesmaczony Piotr Adamczyk w rozmowie z ShowNews.