Edyta Górniak oceniona przez specjalistę od medycyny estetycznej

Edyta Górniak ciągle zalicza się do najpopularniejszych polskich piosenkarek. Artystka imponuje nie tylko formą sceniczną i wokalną, lecz także nieprzemijającą urodą i znakomitą sylwetką. W zeszłym roku pod lupę twarz Edyty Górniak wziął specjalista medycyny estetycznej Marcin Janusek. - Pani Edyta, co widać, korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, jej skóra jest napięta, co wskazuje na wykonywanie zabiegów mezoterapii igłowej. Z biegiem lat coraz lepiej wygląda jej okolica oka - napięcie dolnej powieki oraz brak tzw. doliny łez wpływa na jej wypoczęty i świeży look. Linia żuchwy jest wręcz idealna i bardzo proporcjonalna do rysów twarzy i tzw. V-liftu - ocenił fachowo ekspert w rozmowie z "Super Expressem". Twarz artystki jest dobrze znana widzom. Wszyscy jednak są ciekawi. jak wyglądają jej inne części ciała. Teraz mogliśmy przekonać się, jak z bardzo bliska wyglądają nogi Edyty Górniak.

Edyta Górniak pokazała nogi. Porażający efekt

Wszystko dzięki fotografii, którą Edyta Górniak wrzuciła na Instagrama. - Ciałem w Turcji, Duszą w nutach... Czy jestem pracoholikiem ? nie … czasem odpoczywam - napisała diwa pod zdjęciem, na którym widać jej opalone zgrabne nogi i morze. Efekt fotki jest porażający. Ludzie zachwycają się widokiem nóg 51-letniej artystki. "I jak tu się skupić na podziwianiu krajobrazu?", "Piękne zmysłowe uda", "Nie wiadomo, który widok podziwiać, zdecydowanie ten pierwszy" - czytamy w komentarzach do postem. W naszej galerii prezentujemy więcej zdjęć, na których widać niezwykle zgrabne nogi Edyty Górniak.