Zofia Merle ostatnie lata spędziła uwięziona we własnym mieszkaniu. Koszmar legendy "Klanu" i "Na dobre i na złe"

Dobrze go poznał

Maciej Musiał na zdjęciu z piękną blondynką. To NIE jest jego NOWA DZIEWCZYNA

Wyjątkową aktorkę znamy z takich filmów jak „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?” czy „Miś”, ale w pamięci widzów Zofia Merle na zawsze pozostanie panią Stenią, gospodynią Krystyny i Pawła Lubiczów w „Klanie”. Merle udowadniała, że jest świetną aktorką komediową.

Zofia Merle była uwięziona we własnym domu

Niestety, kilka lat temu całkowicie wycofała się z życia zawodowego, przestała także pokazywać się publicznie. Kiedy próbowaliśmy się z nią skontaktować telefonicznie, nigdy nie odbierała… Przyjaciele mówią, że wpływ na to miała rodzinna tragedia z 2013 r., kiedy to zmarł jej syn Marcin (†42 l.). Mężczyzna przegrał walkę z rakiem trzustki, co dla aktorki było ogromnym ciosem.

Wsparcie miała w mężu, ale pod koniec 2021 roku i on odszedł. W prasie pojawił się nekrolog zamieszczony właśnie przez Zofię Merle. W dniu pogrzebu nie uczestniczyła ona jednak w uroczystościach. Jak zdradziła nam jej przyjaciółka, aktorka ciężko chorowała i od dłuższego czasu nie opuszczała swojego mieszkania.

– Zosia jest bardzo schorowana i nie mogła być na pogrzebie. Mieszka w bloku bez windy i już od pewnego czasu nie wychodzi z domu, bo nie jest w stanie wejść ani zejść po schodach – usłyszeliśmy.

W środę, 13 grudnia 2023, media obiegła wiadomość o śmierci Zofii Merle. Aktorka zmarła w szpitalu, po długiej i wyczerpującej chorobie. Miała 85 lat.