Zofia Samsel musiała pilnie wrócić do szpitala. "Ból nie mijał, to nie było normalne"

Jakub Tolak (42 l.) popularność zyskał dzięki roli w "Klanie". W telenoweli wcielał się w syna Moniki Ross, Daniela. Niespodziewanie, w 2008 roku zrezygnował z pracy w serialu, a później całkowicie wycofał się z aktorstwa. Od pewnego czasu znowu jest o nim głośno. Jednak obecnie Tolak prowadzi zupełnie inne życie niż kiedyś. Kilka lat temu wraz ze swoją obecną żona, Zofią Samsel, kupili kampera, dostosowali go do swoich potrzeb i wyruszyli w świat.

Swoimi wyprawami dzielą się z internautami za pomocą Instagrama. Zgromadzili na nim spore grono wiernych fanów. W 2022 roku na świat przyszła córka pary - Antonina. Zdecydowali się wtedy na zamieszkanie w Warszawie, ale nie zrezygnowali całkowicie z podróżowania. W ostatnich miesiącach rodzina Tolaka ze względu na stan jego zdrowia zaprzestała wyjazdów. 20 lat temu zdiagnozowano u niego dwupłatkową, niedomykalną zastawkę i tętniaka aorty. Jakub Tolak trafił na stół operacyjny w czerwcu.

Kilka tygodni po operacji Tolaka do szpitala trafiła jego żona. Zosia Smasel również cierpi na problemy kardiologiczne. Niedawno przeszła operację w tej samej placówce co mąż. Z powodu infekcji musiała zostać w nim trochę dłużej. W końcu wróciła do rodziny. Niestety, nie na długo. Jak poinformowała na Instagramie, z powodu powikłań musiała kolejny raz udać się do szpitala. To mąż namówił ją do udania się na SOR.

Jednak to, że ból nie mijał to nie było normalne, nastąpiły małe komplikacje, którymi trzeba się zająć. Jak słyszycie, że musi boleć (w różnych sytuacjach chorobowych), a sami czujecie że może nie musi aż tak bardzo, to sprawdźcie to. Ja już w pewnym momencie czułam się jak wariatka narzekająca na swój stan, bo przecież jestem po ciężkim zabiegu, nie może być lekko. Na szczęście Kuba namówił mnie na wizytę na SORze i mogę walczyć z zapaleniem (i bólem!) pod kontrolą - napisała Samsel.

