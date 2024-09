Żona Jakuba Tolaka przeszła poważną operację. To nie koniec jej problemów

Magdalena Cielecka wyjawiła prawdę na temat związku z Bartoszem Gelnerem. Nieprawdopodobne, co powiedziała

Była szczera do bólu

Wyszło na jaw, dlaczego Dorota Chotecka zmieniła nazwisko. Ta odpowiedź was zaskoczy

Nie uwierzycie w to

Jakub Tolak: Gwiazdor "Klanu" porzucił karierę

Jakub Tolak (42 l.) rozpoznawalność zyskał dzięki roli w "Klanie". W telenoweli wcielał się w syna Moniki Ross, Daniela. Z roli zrezygnował w 2008 roku. Niemal u szczytu sławy porzucił karierę, rozpoczął studia na wydziale architektury i zniknął z radarów mediów. Kilka lat temu Tolak diametralnie zmienił swoje życie. Wraz ze swoją obecną żona, Zofią Samsel, kupili kampera, dostosowali go do swoich potrzeb i wyruszyli w świat.

W czerwcu 2022 roku powitali na świecie córeczkę, a po jej narodzinach postanowili zamieszkać w Warszawie, ale nie zrezygnowali całkowicie z podróży. W ostatnich miesiącach rodzina Tolaka ze względu na stan jego zdrowia zaprzestała wyjazdów. 20 lat temu zdiagnozowano u niego dwupłatkową, niedomykalną zastawkę i tętniaka aorty. Jakub Tolak trafił na stół operacyjny w czerwcu. Na Instagramie zdawał relacje z powrotu do zdrowia. Przyznał też, że czeka go długa rekonwalescencja.

Zobacz również: Jakub Tolak w szpitalu nagrał film dla córki. Te słowa łapią za serce

Jakub Tolak: Żona aktora trafiła do szpitala

Kilka tygodni po operacji Tolaka do szpitala trafiła jego żona. Zosia Smasel również cierpi na problemy kardiologiczne. Dwa tygodnie temu przeszła operację w tej samej placówce co mąż. Niestety, nie zapowiada się, żeby mogła szybko wrócić do domu. Wszystko z powodu infekcji. Obecnie przebywa w izolatce. Na Instagramie opublikowała nagranie oraz wpis, w którym poinformowała o stanie zdrowia.

Duża potrzeba snu i ładowania baterii, to łączy się z równie dużym bólem pleców, bo w innej pozycji, niż na plecach w łóżku nie wolno! Siedzieć źle, leżeć jeszcze gorzej, a chodzić od dziś za bardzo nie można, bo złapałam wirusa i jestem w izolatce. Nie złamała mnie operacja serca, a złamie mnie infekcja. Nie pytajcie nawet, jak bardzo boli zszywany mostek przy kaszlu i katarze. To ile jeszcze dajecie mi tu dni, tydzień, dwa, miesiąc? Zaczynam się przyzwyczajać i traktować to miejsce jako nową rzeczywistość - napisała Zofia Samsel.

Zobacz również: Rzucił pracę w „Klanie" i zamieszkał w vanie. Tak dziś żyje Jakub Tolak

Tak zmieniała się Beata z „Klanu” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakub Tolak rzucił pracę w "Klanie" i zamieszkał w vanie