Żona gwiazdora obrzucona wyzwiskami na lotnisku! Padło słowo "paszczur"

Karolina Malinowska zaatakowana we Włoszech przez dwie Polki! Obrażały ją bez żadnych hamulców na lotnisku

Karolina Malinowska niegdyś robiła międzynarodową karierę jako modelka. Zrezygnowała z tej branży dwadzieścia lat temu i zajęła się telewizją oraz showbiznesem. Prowadziła takie programy, jak "Musisz to mieć" czy "Gwiazdy na dywaniku". Prywatnie od 2003 roku jest żoną znanego prezentera Oliwiera Janiaka, któremu urodziła trzech synów mających dziś od 10 do 14 lat. Zdawałoby się, że modelce nie brak pewności siebie i komplementów. Jednak jak się okazało, nawet ona nie jest w stanie spodobać się każdemu. Gwiazda opowiedziała o wszystkim swoim fanom. Co się stało? Kiedy modelka stała w kolejce, nagle dwie Polki stojące tuż obok zaczęły ją obrażać. Co powiedziały nieokrzesane rodaczki w obecności naszej gwiazdy?

"Brzydka ta Malinowska jak nie wiem. No, naprawdę żona tego prezentera. Koszmarnie brzydka"

"Zaczyna się: "Brzydka ta Malinowska jak nie wiem. No, naprawdę żona tego prezentera. Koszmarnie brzydka". Hello! Stoję za nimi. I nie chodzi o to, czy ja jestem brzydka, czy bardzo brzydka, czy piękna, czy "taka se". Chodzi o to, że ja stoję OBOK!!! Słyszę! A najbardziej jestem wkurzona na siebie, że mnie nadal takie rzeczy dotykają. Pozdrawiam. Wasz Paszczur" - napisała na Instagramie Karolina Malinowska. Wyznanie żony Oliwiera Janiaka poruszyło jej fanów. Padły słowa pocieszenia ze strony innych gwiazd! "Jak jak dla mnie jesteś przepiękna. Jak słyszę o sobie „BRZYDKA JAK NOC”, zawsze sobie myśle: pfff.. ale ZAJEB... SZCZĘŚLIWA I O DORBYM SERCU :) OLEJ" - napisała w komentarzu Ewa Chodakowska. "Jesteś Przepiękna!" - wtórowała jej Magdalena Lamparska. "Piękna, mądra i wrażliwa. Całuję mocno" - dodała Dominika Gwit.

