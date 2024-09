Jacek Rozenek z młodą ukochaną. Jest podobna do jego byłej żony, Gosi Rozenek? Zobaczcie stare zdjęcia, oceńcie sami!

Adam Małysz bardzo chętnie chwali się w sieci swoją rodziną. Znany sportowiec udostępnia prywatne zdjęcia, na których pokazuje, jak wygląda jego codzienne życie. Niedawno zaprezentował kilka kadrów z wesela swoich bliskich. Na fotkach pojawiła się jego ukochana żona oraz córka.

Adam Małysz chwali się żoną i córką

Adam Małysz na co dzień spełnia się jako Prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Niedawno miał też okazję zabłysnąć w roli prowadzącego "DDTVN". Za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalił się imprezą, na której miał okazję się bawić. Gwiazdor złożył też życzenia nowożeńcom, dziękując za "wspaniałą atmosferę" podczas wesela. Dzięki jego wpisowi internauci mogli zobaczyć, jak wyglądają jego żona oraz córka. Trzeba przyznać, że panie wyglądały rewelacyjnie.

Żona Adama oraz jego córka miały na sobie klasyczne sukienki. Izabela Małysz wybrała zieloną kreację z długim rękawem, którą ozdobiła czarnym paskiem. Do tej kreacji dobrała sandały na obcasie. Z kolei jej córka zdecydowała się na sandałki w białym kolorze, to właśnie do nich dobrała niebieską sukienkę na ramiączka.

W ten weekend bawiliśmy się na weselu Jurka i Ani! Było mnóstwo radości, wzruszeń i wspólnego świętowania! Dziękujemy za wspaniałą atmosferę i jeszcze raz życzymy Młodej Parze wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia! - napisał w sieci Adam Małysz.

Jak Adam Małysz poznał żonę?

Izabela i Adam Małyszowie znają się od czasu szkoły podstawowej, a od ponad 25 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Okazuje się, że historia ich miłości to gotowy scenariusz na film.

- Nasze domy rodzinne dzieliło 500 metrów. Potem był czas, kiedy chodziliśmy do różnych szkół. Przez pewien czas się w ogóle nie widywaliśmy. Nasze drogi się rozeszły. W końcu spotkaliśmy się na dyskotece. I tak rozpoczął się nasz związek. Zadziałała magia dyskoteki. Banalna historia, prawda? - powiedziała Izabela Małysz w rozmowie z Tomaszem Kalembą dla Onet Sport w 2020 roku.

