Żona Krzysztofa Rutkowskiego w bikini! Mówi o miłości i wyznaje prawdę.

Maja Rutkowski przeszła wielką przemianę. Jej zdjęcia w bikini po treningach wywołały zachwyt fanów

Maja Rutkowski w 2019 roku została żoną Krzysztofa Rutkowskiego. Od tamtej pory przeszła wielką metamorfozę. Maja Rutkowski znacznie schudła i popracowała nad swoją stylówką. Jaki jest sekret tej przemiany? W mediach społecznościowych żony Krzysztofa Rutkowskiego aż roi się od sposobów na schudnięcie. Co robi Maja Rutkowski, by utrzymać się w formie? Niedawno żona Rutkowskiego pokazała film, na którym udokumentowała dziesięć tygodni treningów pod okiem indywidualnego trenera oraz diety pudełkowej. By udowodnić, że to wszystko działa, pokazała swoim fanom swoje zdjęcie w bikini przed treningami i po 10 tygodniach walki z nadmiarowymi kilogramami. Różnica jest bardzo widoczna!

"Kochaj siebie taką, jaką jesteś naprawdę, że swoimi zmarszczkami"

Jednak Maja Rutkowski zapewnia fanki, że nie jest chodzącą doskonałością. Tak mówiła o tym na Instastories: "Kochani jak jestem zmęczona to różne niedoskonałości mi wyskakują. Powiedźcie, czy wy też tak macie? Ale zaraz Kajusia zrobi mi ładny makijaż. Ja rano jeszcze po małej ilości snu tak wyglądam. Dziwię się, że inne osoby budzą się w innym stanie. Ale chociaż jak tutaj by poczarował. Kiedy jestem zmęczona to puchnę, ale już troszeczkę dochodzę do siebie. Kochaj siebie taką, jaką jesteś naprawdę, że swoimi zmarszczkami" – apeluje Maja Rutkowski do swoich fanek.

