Wiadomość o tym, że Żora Korolyov nie żyje, gruchnęła w grudniu 2021 roku. Wielokrotny uczestnik programu "Taniec z gwiazdami" zmarł na zapalenie mięśnia sercowego. Osierocił niespełna 11-letnią wówczas córeczkę Sonię. W pogrzebie Żory Korolyova, który odbył się 5 stycznia 2022 roku, uczestniczyło wielu polskich celebrytów znanych z programu "Taniec z gwiazdami", m.in. Ewa Szabatin, Rafał Maserak, Jacek Jeschke, ,Tomasz Barański i Jan Kliment. Była żona tancerza po śmierci Żory wspominała o jego więzi z córką. - Mimo że nasze ścieżki się rozeszły wiele lat temu, wciąż pozostawał częścią mojego życia jako ojciec Soni. (...) Tragedia dotknęła rodzinę, bliskich i przyjaciół Żory, ale w szczególności zdruzgotała Sonię, która z tatą wciąż miała ciepłą i pełną miłości relację. Wczoraj Żora planował zabrać Sonię na kilka godzin na spacer i kolację... Lecz zamiast wyczekiwanego spotkania z tatą, Sonia usłyszała wiadomość o jego śmierci... Tata już więcej po nią nie przyjedzie... Okrutny cios od losu, zwłaszcza w przeddzień Wigilii i 11. urodzin... - napisała 2,5 roku temu Anna Kuznetsova.

Dzień Ojca 2024 był dla Soni trzecim bez ukochanego taty. Dziewczynka w piękny sposób postanowiła wspomnieć Żorę Korylova w mediach społecznościowych. Serce pęka, gdy się na to patrzy. Napisała tylko trzy, ale za ta jakże wymowne, słowa: "Happy Father's Day" ("Szczęśliwego Dnia Ojca"). Córka zmarłego 2,5 roku temu gwiazdora programu "Taniec z gwiazdami" dodała emotikonę znicza, która znaczy więcej niż tysiąc słów. Do tego dołożyła piękne, nieznane zdjęcia ze swoim tatą. Żora Korylov na pewno byłby wzruszony, gdyby mógł to przeczytać.

