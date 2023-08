Edyta Górniak podjęła decyzję w sprawie syna. Musi radzić sobie sam. "Powiedziałam mu szczerze". O co chodzi?

Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej", zniknęła z mediów na długie lata

Misheel Jargalsaikhan w serialu "Rodzina zastępcza" grała Zosię i razem z Aleksandrą Szwed (w roli Elizy) wzbudzały wielkie zainteresowanie widzów. W końcu w tamtych czasach (w obecnych zresztą też) na planie polskich produkcji nie roiło od postaci o innym kolorze skóry niż biały. Obie dziewczynki znakomicie się sprawdziły w swoich rolach i do dziś wielu widzów Polsatu z sentymentem wspomina Zosię i Elizę z "Rodziny zastępczej". O ile Aleksandra Szwed całkiem nieźle odnalazła się w świecie show-biznesu, o tyle Misheel Jargalsaikhan właściwie zniknęła z mediów na długie lata. Fani przypomnieli sobie o niej, gdy wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i w serialu "BrzydUla 2".

Misheel Jargalsaikhan zostawiła aktorstwo i poszła na medycynę

Jej wycofanie się z celebryckiego świata nie było podyktowane brakiem propozycji zawodowych. Po prostu słynna Zosia z "Rodziny Zastępczej" zdecydowała się studiować kierunek, który z aktorstwem nie miał nic wspólnego. Do tego był bardzo wymagający. Misheel Jargalsaikhan zapowiadała, że chce zostać lekarką i dlatego poszła na medycynę. Co ciekawe, właśnie przez medycynę pochodząca z Mongolii aktorka znalazła się w Polsce. - Urodziłam się w Ułan Bator, ale do Polski przyjechałam w 1991 roku, jak miałam trzy lata. Moja mama, która jest lekarzem, dostała tu trzyletni kontrakt w szpitalu - zdradziła Misheel Jargalsaikhan w rozmowie z "Vivą". W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Misheel Jargalsaikhan, czyli słynna Zosia z "Rodziny zastępczej". Słodka dziewczynka wyrosła na przepiękną kobietę.

