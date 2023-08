Jędrula i Alutka znów zagrają małżeństwo! Joanna Trzepiecińska i Tomasz Dedek na jednej scenie

Joanna Trzepiecińska, czyli słynna Alutka z "Rodziny zastępczej", i jej serialowy mąż Tomasz Dedek znów wystąpią razem. To już pewne. Widzowie Polsatu, szczególnie ci starsi, oszaleją z radości. Informacja o nowych aktorskich wyzwaniach dla Joanny Trzepecińskiej i Tomasza Dedka pojawiła się m.in. na stronie biletyna.pl. "Alutka i Jędrula znowu razem! Dwoje wyjątkowych aktorów ponownie gra małżeństwo, które nie rozumie się od lat. Czy szalony eksperyment pomoże im to zmienić?" - czytamy w zapowiedzi spektaklu pt. "Jak Zabłocki na mydle". Obok zajmującego się ostatnio głownie osobliwą aktywnością publicystyczną na Twitterze Tomasza Dedka i uznawanej przez wielu za najpiękniejszą polską aktorkę lat 80. Joanny Trzepiecińskiej w sztuce reżyserowanej przez Jerzego Hutka zobaczymy m.in.: Mikołaja Krawczyka i Karolinę Piechotę.

Joanna Trzepiecińska i Tomasz Dedek w sztuce "Jak Zabłocki na mydle". Gdzie oglądać? Po ile bilety?

Sztukę z udziałem Tomasza Dedka i Joanny Trzepiecińskiej, która ostatnio zrobiła furorę stylizacją na Barbie, zobaczyć będzie można w Warszawie 5 i 6 września w Terminalu Kultury Gocław. Bilety na spektakl "Jak Zabłocki na mydle" kosztują 70 złotych. Fani serialu "Rodzina zastępcza" pewnie wysupłają tę kwotę, bo w końcu zobaczyć znów Jędrulę i Alutkę razem - i to jako małżeństwo - to nie lada gratka. O czym jest sztuka z aktorami znanymi z hitu Polsatu? - "Jak Zabłocki na mydle" to zwariowana komedia autorstwa Jacka Popplewella w brawurowej adaptacji i reżyserii Jerzego Hutka. To opowieść dla wszystkich, którzy kiedykolwiek marzyli o zrzuceniu jarzma codziennych stereotypów - czytamy w opisie spektaklu.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Joanna Trzepiecińska