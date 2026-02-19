Zosia z "Rodziny zastępczej" zniknęła u szczytu sławy. Dziś prowadzi biznes z mamą

Pochodząca z Mongolii Misheel Jargalsaikhan skradła serca Polaków jeszcze jako dziecko. Do kraju nad Wisłą przyjechała jako trzylatka, gdy jej mama dostała kontrakt jako lekarka. Choć początki w nowym miejscu nie były usłane różami, dziewczynka szybko się zaaklimatyzowała. Prawdziwy przełom nastąpił jednak, gdy miała osiem lat. To wtedy, zupełnym przypadkiem, trafiła na casting do kultowego serialu, który wywrócił jej życie do góry nogami. Mimo ogromnej popularności z aktorstwem ostatecznie się rozstała, wybierając zupełnie inną, zaskakującą dla wielu fanów ścieżkę.

Misheel Jargalsaikhan porzuciła blask fleszy dla medycznego fartucha

Gdy w 2007 roku zgasły światła na planie "Rodziny zastępczej", wielu wróżyło jej wielką karierę w show-biznesie. Misheel miała jednak inny plan. Zamiast brylować na ściankach, wybrała ciężką pracę na studiach medycznych we Wrocławiu. Czy to wpływ rodziny? Wszystko na to wskazuje! Młoda gwiazda serialu odziedziczyła pasję do tej dziedziny nauki po swojej mamie. Choć świat mediów upomniał się o nią jeszcze w 2015 roku, gdy wystąpiła w "Celebrity Splash!" oraz "Tańcu z Gwiazdami", to były to tylko skoki w bok od jej głównego celu - kariery w lecznictwie.

"To była moja decyzja, żeby zdecydować się na medycynę, a nie na kontynuację w świecie aktorstwa. I dzisiaj uważam, że to była naprawdę najlepsza decyzja mojego życia, że jednak nie dałam się ponieść tej fali, na której wtedy byłam. [...] Poszłam za głosem serca, za głosem tej pasji, która rozwijała się na tzw. backstage'u, czyli medycyna" - powiedziała kilka miesięcy temu w rozmowie z "Pudelkiem".

Rodzinny biznes i uderzające podobieństwo

Dziś Jargalsaikhan spełnia się w zupełnie nowej roli, a jej fani mogą być w szoku. Po latach zbierania doświadczeń serialowa Zosia postanowiła pójść na swoje. Razem z mamą Erdenetsetseg prowadzi klinikę medycyny naturalnej w samym sercu Warszawy. W tym rodzinnym przedsięwzięciu wspiera je również brat Misheel, Ikhbielga, pasjonat buddyjskich tradycji. Panie chętnie pozują razem do zdjęć w swoim gabinecie, a internauci nie mogą przestać się zachwycać ich niezwykłym podobieństwem.