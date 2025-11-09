Życie Ewy Gorzelak runęło w jednej chwili. Walka o syna zmieniła ją na zawsze. "Prosiłam Boga, aby szybciej go zabrał i skrócił cierpienie"

Ewa Gorzelak zniknęła z ekranów, gdy jej półtoraroczny synek zachorował na nowotwór mózgu.

Po miesiącach dramatycznej walki chłopiec wyzdrowiał, a aktorka założyła fundację „Nasze Dzieci”, by pomagać innym rodzinom.

Dziś jej syn jest zdrowy, a Gorzelak mówi: "Nigdy nie wolno tracić nadziei – nawet z najciemniejszego miejsca da się wyjść do światła."

W 2006 roku Ewa Gorzelak usłyszała diagnozę, której nie zapomni nigdy – u jej półtorarocznego synka Rysia wykryto nowotwór mózgu. Z dnia na dzień porzuciła plany, zdjęcia, role i światła kamer. Cała jej uwaga skupiła się na jednym: ratowaniu życia dziecka.

„Syn umierał mi na rękach”

Tamte dni były dla niej prawdziwym koszmarem. Mały Rysio gasł w oczach, a lekarze nie dawali niemal żadnych szans na przeżycie.

On mi umierał na rękach. W pewnym momencie nie miał już siły płakać, tylko tak cichutko się skarżył. Prosiłam Boga, żeby szybciej go zabrał i skrócił cierpienie. Myślałam, że mi serce pęknie

– wspominała po latach w rozmowie z magazynem „Na Żywo”. Przez długie miesiące Ewa niemal nie wychodziła ze szpitala. Spała na krzesłach, trzymała synka za rękę i walczyła o każdy jego oddech. Lekarze robili, co mogli, ale rokowania były dramatyczne. W pewnym momencie pozostała już tylko wiara i nadzieja.

Cud jednak się wydarzył. Po skomplikowanym leczeniu i wielu miesiącach walki, Rysio zaczął wracać do zdrowia. "Po okresie rozpaczy trzeba było wstać i działać. Dziecko leczy się inaczej niż dorosłego – potrzebuje bliskości i nadziei" – mówiła aktorka w „Rewii”.

Kiedy trauma staje się siłą

Kiedy najgorsze minęło, Gorzelak wiedziała, że nie chce zostawić za sobą tamtego doświadczenia – chciała je przekuć w coś dobrego. Założyła fundację „Nasze Dzieci”, która pomaga małym pacjentom oddziałów onkologicznych oraz ich rodzinom. Fundacja nie tylko finansuje leczenie i rehabilitację, ale też dba o emocjonalne wsparcie rodziców – tych, którzy właśnie przeżywają to samo, co kiedyś Ewa.

Nigdy nie sądziłam, że będę prowadziła fundację. Ale dziś wiem, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być

– mówiła w jednym z wywiadów. Gorzelak i jej mąż, Zbigniew Dziduch, wciąż tworzą, ale na własnych zasadach. Prowadzą teatrzyk dla dzieci i angażują się w akcje charytatywne. Tęsknię trochę za sceną, ale dziś wiem, co jest naprawdę ważne – przyznała w „Dzień Dobry TVN.

Matka, która nie przestała wierzyć

Dziś jej syn ma już 22 lata, jest zdrowy i prowadzi życie zwyczajnego młodego człowieka. A Ewa Gorzelak wciąż powtarza, że jego historia to dowód na to, że nigdy nie można tracić nadziei.

Rysio jest przykładem, że nawet w najciemniejszej chwili może zdarzyć się cud

– mówiła ze wzruszeniem. Aktorka nie lubi wracać do tamtych dni, ale przyznaje, że to one nauczyły ją pokory, siły i wdzięczności. Choć przez chwilę była o krok od utraty wszystkiego, dziś potrafi mówić o tym z czułością i spokojem.

Ewa Gorzelak nie zagrała tej roli w żadnym serialu. Nie napisał jej żaden scenarzysta. Była to rola życia – matki, która stanęła oko w oko z bezsilnością, ale się nie poddała. Wygrała – i nie tylko dla siebie.