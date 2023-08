Zygmunt Chajzer biega z siekierą wokół swojego domu. Co tam się dzieje?! Zamieszanie na całej ulicy. Zdjęcia paparazzi

Zygmunt Chajzer ostatnio mniej pojawia się w telewizji, więc ma czas na inne prace. Gwiazdor nie zdążył z porządkami wokół domu na wiosnę, więc wziął się za nie teraz, zanim przyjdzie jesień i wszystko pokryją liście. Zakasał więc rękawy i wyciągnął z garażu siekierę, która natychmiast poszła w ruch. Prezenter rozprawił się za jej pomocą z rosnącymi przy domu krzakami. Ale zapowiada się na większy remont, bo Zygmunt Chajzer wybrał się też do sklepu budowlanego, z którego przywiózł nie tylko szpadel i wiadra, ale i klej do płytek. Z naszych ustaleń wynika, że postanowił upiększyć taras swojego domu na warszawskiej Sadybie, w którym od wielu już lat wiedzie szczęśliwe życie z ukochaną żoną Dorotą.

Zygmunt Chajzer jest eko!

Przy okazji porządków Zygmunt Chajzer daje świetny przykład innym. Przed domem ma bowiem wystawione kosze do segregacji odpadów i, jak widać na naszych zdjęciach, dba o to, by każdy śmieć trafił do odpowiedniego kontenera. Brawo!

