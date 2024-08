Filip Chajzer: Fani odwracają się od gwiazdora

Przed rokiem głośno było o zwolnieniach w ekipie "Dzień Dobry TVN". Pracę stracili wtedy m.in. Andrzej Sołtysik, Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska i Małgorzata Ohme. Początkowo niepewne były również losy Filipa Chajzera (39 l.). Ostatecznie również i on musiał pożegnać się z programem oraz ze stacją. Od tamtej pory dziennikarz rozwija swój kebabowy biznes.

Chociaż nie pracuje już w mediach, to regularnie powraca na wirtualne afisze. Po aferze z fundacją na chwilę zniknął z show-biznesu, ale szybko powrócił. Niedawno były gwiazdor TVN wdał się w medialny konflikt ze znanym youtuberem "Księżulem" (30 l.). Gdy wydawało się, że sprawa ucichła, były gwiazdor TVN wyznał, że otrzymał propozycję z federacji freakfightowej. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wprost powiedział, że jako swojego przeciwnika widziałby właśnie "Księżula".

Youtuber odmówił, a Chajzer junior miał stanąć naprzeciw Gimpera. Internauci zaczęli wypominać Filipowi, że jeszcze kilka miesięcy temu zarzekał się, że nie weźmie udziału w tego typu wydarzeniu. "Nie walczę. Daj mi spokój, jeszcze jakaś godność jest..." - stwierdził w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski". Ostatecznie celebryta wycofał się z walki.

Zygmunt Chajzer o niedoszłej walce w Feme MMA syna

Ojciec gwiazdora już kilka razy został zapytany o ostatnie poczynania syna. Do tej pory starał się nie wchodzić w głębszą dyskusję. Kilka tygodni temu w rozmowie z ShowNews odniósł się do afery związanej z fundacją Taka Akcja. "Filip jest trochę emocjonalny, rozbiegany, a problemów mu nie brakuje. Działa za bardzo impulsywnie, żywiołowo" - stwierdził prezenter.

Teraz odniósł się do niedoszłej walki w Fame MMA. Już wcześniej przyznał, że nie zawsze jest na bieżąco z planami syna, ale stara się go wspierać. Wygląda na to, że gdy Filip zdecydował się odpuścić walkę, Zygmunt Chajzer odetchnął z ulgą. "Niekoniecznie. Myślę, że dobrze się stało, że do tej walki nie doszło, bo i po co" - odpowiedział zapytany przez portal Jastrząbpost o to, czy trzymał kciuki za walkę syna.

Dodał za to, że kibicuje Filipowi w rozwoju biznesu gastronomicznego. Będzie go wspierał również, gdy postanowi powrócić do telewizji. Na razie nie wie jednak, czy sam Filip Chajzer chciałby znowu pojawić się na ekranie. "Nic nie wiem na ten temat, ale ja zawsze go wspieram" - przyznał legendarny prezenter.

