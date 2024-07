Aneta Kręglicka bez śladu makijażu. Naprawdę zbliża się do 60? Nie widać!

Filip Chajzer jeszcze nie tak dawno był jednym z ulubieńców widzów. Jednak kilka jego decyzji oraz nieprzemyślane wypowiedzi sprawiły, że dzisiaj wiele osób doradza mu przerwę od show-biznesu. Pod koniec maja "Goniec" zarzucił mu, że nie wypłacił całości pieniędzy ze zbiórki, którą na rzecz chorego chłopca prowadziła jego fundacja. Później dziennikarz wszedł w medialny konflikt z youtuberem "Księżulem".

Były gwiazdor TVN chciał nawet zawalczyć z nim w Fame MMA. Jego przeciwnikiem został ostatecznie inny internetowy twórca, Gimper. Jeszcze tydzień temu Chajzer promował walkę w wywiadach oraz podczas oficjalnej konferencji. Zaskoczył również kilkoma wyznaniami m.in. o uzdrawiającej mocy swojego kebaba czy problemach z narkotykami. Nie ukrywał przy tym, że zdecydował się na udział we freak fightach ze względów finansowych.

Internauci przypomnieli Filipowi, że jeszcze niedawno zarzekał się, że nie weźmie udziału w tzw. freak fightach. Rok temu w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" przyznał, że otrzymał taką propozycję, ale nie przyjmie jej nawet za siedmiocyfrową kwotę. "Co się dzieje, to jest jakiś świat w świecie. Nie walczę. Daj mi spokój, jeszcze jakaś godność jest..." - stwierdził wtedy.

Kuba Wojewódzki uderza w Filipa Chajzera

Jak to mówią - tylko krowa nie zmienia zdania, a Filip Chajzer zdążył zmienić je już kolejny raz. 24 lipca poinformował w mediach społecznościowych, że rezygnuje z udziału w tej walce. "Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji (...) Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta" - stwierdził Filip Chajzer, dodając, że chętnie zawalczy z Gimperem, ale "gdzie indziej", a pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

Post jednak dość szybko zniknął z sieci. "Super Express" skontaktował się z przedstawicielami federacji. "Jesteśmy zaskoczeni wpisem Filipa Chajzera na Facebooku. Kontaktujemy się z jego managerką, aby ustalić, czy wpis jest zgodny z prawdą. Po wyjaśnieniu sytuacji i poznaniu stanu faktycznego będziemy mogli podjąć dalsze kroki - przekazała nam federacja FAME.

Do ostatnich wyczynów Filipa Chajzera odniósł się również Kuba Wojewódzki. Znany z ostrego języka gwiazdor i tym razem nie szczędził złośliwości. "Kariera Filipa to fenomen. Od gwiazdy radia, telewizji i social mediów, przez narkotyki do freak fightów i sprzedawcy kebabów. Żołądek ma coś wspólnego z głową. Słychać, gdy jest pusty" - napisał w "Polityce". Myślicie, że doczeka się odpowiedzi?

