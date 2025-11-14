100 dni prezydenta Karola Nawrockiego. Nie tylko weta i wizyta w USA, ale też kebab z młodzieżą i powitanie przez okno

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-11-14 16:46

Karol Nawrocki od stu dni jest prezydentem Polski. W dniu zaprzysiężenia w czasie orędzia obiecał Polakom, że Polska będzie: suwerenna, bezpieczna, praworządna, normalna, będzie państwem dobrobytu i odważnych wielkich inwestycji. Co w tym czasie stu dni udało mi się zrobić? Co najbardziej utkwiło w pamięci ludzi? Przypominamy.

Karola Nawrocki od 6 sierpnia jest prezydentem Polski. Mija sto dni od jego zaprzysiężenia. W tym czasie prezydent: 

  • złożył 11 inicjatyw ustawodawczych
  • 13 ustaw zawetował 
  • 70 podpisał
  • mianował 22 oficerów na stopnie generalskie,
  • powołał 64 sędziów i asesorów sądowych
  • odbył 11 wizyt zagranicznych, w tym dwukrotnie do Stanów Zjednoczonych
  • przyjął 6 prezydentów i premierów państw
  • złożył ponad 20 wizyt krajowych
  • przyznał ponad 24 tys. odznaczeń
Polityka SE Google News

Jak czytamy na stronie prezydenta: - W warunkach kohabitacji Prezydent tworzy przestrzeń do dialogu z rządem w sprawach najważniejszych dla obywateli. Motywuje większość parlamentarną do bardziej wytężonej pracy i realizacji tych zapowiedzi wyborczych, które sam aprobuje. Jeszcze w sierpniu odbyło się zwołane przez Prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Gabinetowej, podczas której rozmawiano o stanie finansów publicznych, inwestycjach rozwojowych i ochronie polskiego rolnictwa.

100 dni Karola Nawrockiego. Oto, jak prezydent był blisko ludzi

A jakie wydarzenia najbardziej zapadły w pamięć Polakom, takie, które pokazały, że jest on blisko ludzi? Pierwszym takim zdarzeniem było choćby pojawienie się prezydenta w oknie Belwederu, by pomachać i zamienić kilka słów z czekającymi przed bramą ludźmi. Było to w pierwszych dniach kadencji, a Nawrocki zaskoczył strojem, ponieważ wyjrzał... ubrany bardzo nieformalnie, w czarną koszulkę bez rękawów: - Będę wychodził za pół godziny - krzyknął do zebranych. Po czym, szybciej niż zapowiedział, wyszedł przed bramę, by przywitać się z czekającymi i zapozować do wspólnej fotografii.

Innym razem wybrał się z młodzieżą na kebab. W czasie rozpoczęcia roku szkolnego w jednej ze szkół, został zapytany przez uczniów za ile "lajków" na TikToku pójdzie z nimi na kebaba. Polubienia zostały zebrane, a prezydent spełnił obietnicę i przyjechał do uczniów z Wolanowa. Nagranie z wizyty w barze było hitem sieci. 

Oprócz tego Karol Nawrocki był też na gali boksu oraz meczu reprezentacji w piłce nożnej. Wpadł do szatni i dziękował piłkarzom za walkę. Jeden z nich zdradził, co prezydent powiedział reprezentantom Polski. - Wracałem i zobaczyłem wielu ochroniarzy. Fajnie, że prezydent był na naszym meczu, sam grał w piłkę, oczywiście na znacznie niższym poziomie, ale powiedział też fajne słowa. Co dokładnie? Pogratulował i powiedział, że trzyma kciuki, żebyśmy awansowali na mistrzostwa świata - zdradził jeden z bohaterów meczu z Finlandią.

Karol Nawrocki
23 zdjęcia
Sonda
Jak do tej pory oceniasz Karola Nawrockiego jako prezydenta?
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI