„Dlaczego polskie morze, a nie all inclusive?”, pytał Adam Feder. „Dlatego, że ja mam zakaz opuszczania kraju. Tak to bym na Dominikanie siedział”, wypalił szczerze mężczyzna. „Patelnia jest na śmietnik, łóżko na śmietnik, więcej się tu nie przyjedzie, pojedzie się gdzie indziej” – mężczyzna narzekał na warunki, które zastał w swojej kwaterze. „Za te same pieniądze swobodnie za granicę się poleci i jeszcze reszta zostanie”, przekonywał kolejny plażowicz. „Żeby mi ktoś za darmo oferował, to bym za granicę nie pojechał!”, odparł turysta, który opalał się nieopodal. „W Egipcie jest brud, smród i ubóstwo”, zgodził się z nim kolejny. Polacy często podkreślają, że nie kuszą ich wakacje all inclusive, bo wybierają Bałtyk z pobudek patriotycznych. „Popatrz na to morze, czy nie jest najpiękniejsze na świecie”, wskazywał zachwycony, choć nieco zziębnięty plażowicz. „Chwała tym, co chcą Polskę wspomagać!”, dodał. Dlaczego wielu Polaków nawet nie chce słyszeć o tanich wakacjach za granicą i wybiera bałtyckie plaże? Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

15 ZŁ za WC nad BAŁTYKIEM! Polacy PŁACZĄ i płacą. Za granicę nawet ZA DARMO nie pojadę !| Komentery