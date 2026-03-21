21 marca napadli na dom Jacka Kuronia! Nie oszczędzili nawet żony i syna! Jego ojciec miał zawał!

Towarzystwo Kursów Naukowych było niezależną inicjatywą edukacyjną polskich intelektualistów, stanowiącą odpowiedź na braki i ideologiczne ograniczenia narzucane przez władze komunistyczne w oficjalnym szkolnictwie. Pomysł wyszedł od profesora Edwarda Lipińskiego, a Radzie Programowej przewodniczył profesor Jan Kielanowski, z Andrzejem Celińskim jako sekretarzem. Deklaracja założycielska podkreślała potrzebę samokształcenia i wzbogacania wiedzy w obliczu niedostatków systemu.

Jak przypomina portal Interia.Historia, wykłady i dyskusje TKN odbywały się w konspiracji, w prywatnych mieszkaniach i kościołach, m.in. w Warszawie i Krakowie, gdzie wspierał je kardynał Karol Wojtyła. Grono wykładowców obejmowało wybitne postaci, takie jak Stanisław Barańczak, Władysław Bartoszewski, Maria Janion, Jacek Kuroń (prowadzący zajęcia z pedagogiki społecznej) czy Adam Michnik. Działalność TKN była solą w oku władz, które próbowały ją zdusić brutalnymi metodami. Komunistyczne bojówki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, często złożone z dobrze wyszkolonych fizycznie studentów AWF, regularnie rozbijały spotkania i terroryzowały uczestników.

W 1979 roku mieszkanie Jacka Kuronia zostało dwukrotnie zaatakowane. Szczególnie wstrząsający był incydent z 21 marca, kiedy to, mimo odwołania wykładu, bandyci z SSSP brutalnie pobili żonę Jacka Kuronia, Grażynę, oraz jego syna Macieja, który doznał wstrząsu mózgu. Poważnych obrażeń doznali również Henryk Wujec, Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Wojciech Malicki i Adam Michnik. Ojciec Jacka Kuronia, ciężko chory, doznał zawału serca!

W obliczu tak drastycznych represji, Jacek Kuroń, na prośbę działaczy TKN, zdecydował się zawiesić swoje wykłady. Ostatecznie Towarzystwo Kursów Naukowych zakończyło swoją działalność po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku.

QUIZ. Przemysław Czarnek namaszczony! Co wiesz o ewentualnym premierze? Pytanie 1 z 10 Przemysław Czarnek urodził się w Kole. W którym roku? 1974 1977 1980 Następne pytanie