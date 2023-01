Prawa ręka Kaczyńskiego, Michał Moskal, żartuje z "zaślubin". Pokazał zaskakujące zdjęcie!

Michał Moskal pochodzi z Lubelszczyzny. To tam, w kopalni Bogdanka, miało dojść do jego zaręczyn z ukochaną. Teraz zaś szef gabinetu prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Dyrektor Biura Prezydialnego PiS, pochwalił się, że był górniczej imprezie, a konkretnie XXV Karczmie Solidarności. Zabawa była przednie, jak widać na zdjęciach, które pokazał na Fecebooku Michał Moskal. Szczególnie jedno z nich zwraca uwagę, to zdjęcie, na którym widać mężczyznę przebranego za pannę młodą. O co chodziło? Moskal wyjaśnił: - Górnicy postanowili wyprawić mi zaślubiny z jednym z nich. Otóż Panowie moja narzeczona tak ślązacko nie zaciąga i takich barów pod suknią też się nie spodziewam! Natomiast jako inżynier górnictwa kilkudziesięciokilogramowy pierścień z węglem bardzo doceniła i za to jeszcze raz serdecznie dziękuje! - napisał i dodał, że to były żarty z mediów, które opisały jego sprawy. Na fotografii umieszczonej w sieci przez Moskala widać, że "zaślubiny" były nawet z zaręczynowym pierścionkiem, zrobionym z wielkiej bryły węgla.

Kim jest Michał Moska? Wykształcenie, działalność, praca

Michał Moskal pochodzi z Lubelszczyzny, a konkretnie z Janowa Lubelskiego. To szef gabinetu prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Dyrektor Biura Prezydialnego PiS. Miejsce to zajął po słynnej "pani Basi". Moskal jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim i specjalizuje się w prawnych aspektach cyberbezpieczeństwa. Ukończył m.in. 'International Law of Cyber Operations' w ośrodku NATO w Estonii. Już jako student był bardzo aktywny, działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, gdzie przez 2 kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Krajowego. - Pod koniec studiów zaangażowałem się politycznie w działalność Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pełnię funkcję Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Warszawie. Od 2018 r. jestem także Radnym Dzielnicy Żoliborz oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - przedstawiał sam siebie kilka lat temu. Kiedyś pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.

