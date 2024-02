Wzory kwiatowe od dawna nie są w modzie i same projekty nie są złe, ale absolutnie nie pasują one do pierwszej damy i dały efekt taki, że wyróżniała się bardzo na tle zaproszonych gości, niestety nie na plus. Ten rok dla Agaty Dudy nie zaczął się dobrze pod względem ubioru. Cofnęła się do czasów, gdy nie miała pojęcia o tym, co panuje w trendach. Apeluję o zatrudnianie stylisty, który naprawi wizerunek pierwszej damy. Jestem po wizycie na nowojorskim tygodniu mody i radzę zmienić całą garderobę i to natychmiast, jeśli żona prezydenta chce być widziana jako ikona stylu, a nie królowa dożynek - zaapelował w rozmowie z "Super Expressem" ekspert od mody.

