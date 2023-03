Agata Duda niczym Mandaryna! Podkreśliła swoją figurę

Nawet górale są WŚCIEKLI na PiS!? NIE WYTRZYMALI. To jest KOSZMAR!| Komentery

Agata Duda jest wyznacznikiem stylu dla wielu Polek. Nic zresztą dziwnego: pierwsza dama RP nigdy nie pokazuje publicznie nieprzygotowana! Subtelny makijaż, ułożone włosy i przede wszystkim elegancki strój to jej znaki rozpoznawcze. Podczas wizyty w Szkoły Polskiej im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi postawiła na bardzo odważną bluzkę! Agata Duda wybrała bluzkę w mocnym, pomarańczowym kolorze, którzy może się kojarzyć ze słynną wokalistką Mandaryną. Do tego dobrała eleganckie czarne spodnie w kant, delikatne czarne kolczyki i szpilki w kolorze identycznym, jak bluzka. Tym strojem wyjątkowo podkreśliła swoją figurę! Wyglądała wyjątkowo elegancko i smukło. Agata Duda wykazała się także odwagą, bowiem nie każdy odważyłby się założyć tak wyrazisty kolor.

Agata Duda w szkole

Agata Duda zwiedziła placówkę oraz rozmawiała z uczniami i kadrą. Mogła także obejrzeć inscenizację fragmentu „Zemsty” Aleksandra Fredry wykonanej przez uczniów. - Podziwiam, że jesteście Pastwo w stanie tak wypromować Polskę, że nawet dzieci, które nie mają polskich korzeni chcą do szkoły uczęszczać. – Chcę podziękować dyrekcji, gronu pedagogicznemu i rodzicom za niezwykłe zaangażowanie: widać z jaką pasją Państwo przekazują wiedzę, nauczają języka polskiego. Bardzo dziękuję za to, że zawsze wychowują Państwo młodzież w poszanowaniu i tolerancji dla kultur obu krajów: kraju pochodzenia i kraju zamieszkania, to bardzo ważne – mówiła pierwsza dama.

