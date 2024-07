Agata Duda obchodziła Wielkanoc w czerwcu?! Stół uginał się od smakołyków

Agata Duda po raz kolejny pojawiła się na finale konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich w Otrębusach. Tym razem motywem przewodnim były "Polskie tradycje wielkanocne". 15 Kół z całej Polski zaprezentowało między innymi tradycyjne i regionalne potrawy wielkanocne oraz inscenizację.

- Lokalne społeczności wykazują się dążeniem do przekazywania wiedzy na temat regionalnych tradycji i historii, kolejnym pokoleniom. Są chętne do dbania o to, co lokalne i swojskie - mówiła pierwsza dama. - Mniejsze miejscowości przeszły ogromną zmianę. Zmieniła się infrastruktura drogowa, infrastruktura społeczna. Powstają szkoły, żłobki i przedszkola, co świadczy o zmieniającym się przekroju społeczeństwa - dodała.

Wyłoniono troje laureatów, którzy zdobyli Nagrodę Małżonki Prezydenta RP: Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie z województwa opolskiego, Koło Gospodyń Wiejskich Szwedowianki w Szwedach z województwa podkarpackiego i Koło Gospodyń Wiejskich w Stężycy z województwa pomorskiego. Wydarzenie zakończyło się występem Zespołu Mazowsze.

Agata Duda jak zwykle zachwyciła swoją stylizacją. Postawiła na prostą, długą sukienkę w odcieniu pudrowego różu. Kreacja miała pasek w talii, który nadał jej zwiewnego wyglądu, idealnego na letnie upały.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Agata Duda:

