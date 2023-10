Agata Duda pokochała ten kolor. Odejmuje lat i dodaje świeżości. Ostatnio wciąż nosi takie ubrania

Ryszard Petru przyłapany! Oto, co wyprawiał w biały dzień w luksusowym aucie [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Agata Duda jest bardzo zajętą pierwszą damą. Działa tak jak chce i robi to, w czym najlepiej się czuje. Jako nauczycielka z powołania, wiadomo, że przez lata pracowała w krakowskim liceum, w którym była germanistką, ma świetny kontakt z dziećmi i młodzieżą. Często spotyka się z uczniami różnych szkół i placówek wychowawczych, odwiedza najmłodszych w zakątkach Polski albo zaprasza uczniów do siebie. Ostatnio zaś wraz z prezydentem Andrzejem Dudą brała udział w rozdaniu dyplomów stypendialnych dla podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami. Na uroczystość Agata Duda wybrała bardzo elegancki kostium: garnitur w kolorze pudrowego różu, do którego dobrała białą bluzeczkę i pudrowe szpilki. Trzeba przyznać, że wyglądała świeżo i promiennie. Najwyraźniej Agata Duda pokochała ten kolor, ponieważ niewiele wcześniej miała na sobie inną marynarkę w takim samym kolorze, a także sukienkę w pudrowe róże.

Chociaż mamy już jesień i wiele kobiet stawia na bardziej jesienne stylizacje w typowo jesiennych kolorach, jak choćby Jolanta Kwaśniewska, to Agata Duda jak widać wybiera pastele. Być może chce zachować wspomnienie lata, jak najdłużej. I bardzo dobrze!

