Oto styl 68-letniej Jolanty Kwaśniewskiej. Projektant ocenia jej jesienne stylizacje i nie ma wątpliwości: Wygląda jak milion dolarów

Ostatnie dni Jolanta Kwaśniewska miała bardzo pracowite. Była pierwsza dama brała udział w takich wydarzeniach jak impreza Akademia Deni Cler "Jak pomagać..?", a także pojawiła się na prezentacji kolekcji sportowych ubrań dla dojrzałych. Trzeba przyznać, że na obu wyjściach zachwyciła! Na pierwszą imprezę założyła garnitur w śliwkowym kolorze, do którego dobrała wielokolorową apaszkę, a na drugą przyszła ubrana w luźny jasny sweter w paski oraz skórzane spodnie. Jak najnowsze jesienne stylizacje Kwaśniewskiej ocenia projektant mody Daniel Jacob Dali? Ekspert postawił sprawę jasno:

- Jolanta Kwaśniewska to pionierka klasy i stylu. Zawsze wygląda, jak milion dolarów! Ostatnio udowodniła, że nawet w swetrze można wyglądać pięknie. Biały sweter przełamany paskami w czarnym kolorze w stylu marynarskim, do tego skórzane czarne spodnie, stworzyły zjawiskowy zestaw. Kwaśniewska dobrała do tej stylizacji dużą torbę oraz apaszkę wiązana na boku, co również nawiązywało do akcentu marynarskiego i uzupełniło całość. Taki casual look idealnie pasuje na każde wyjście, ponieważ skórzane spodnie oraz torba nadają tej stylizacji specjalnego wyrazu - ocenił.

Drugą stylizację określił tak: - Kwaśniewska w ostatnim czasie postawiła też na marynarkę i spodnie w kolorze śliwkowym, który jest ponadczasowy i nigdy nie wyszedł z mody. Całość uzupełniła długą, jedwabną chustą. Po raz kolejny udowodniła, że jest miłośniczką mody i sprawia, że skupia na sobie wzrok innych, gdziekolwiek się nie pojawia!