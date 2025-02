30. rocznica ślubu pary prezydenckiej

Właśnie we wtorek 18 lutego para prezydencka obchodzi swoją 30. rocznicę ślubu, zwaną rocznicą perłową. To rocznica ich ślubu kościelnego, ponieważ Andrzej Duda i Agata Duda dwukrotnie brali ślub. Pierwszy raz pobrali się w grudniu 1994 roku, był to ślub cywilny. Oboje byli bardzo młodzi, na studiach, ale doskonale wiedzieli, czego chcą od życia.

O szczegółach ślubu kościelnego rodzice prezydenta opowiedzieli w książce: "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk". Okazuje się, że państwo młodzi zdecydowali się na coś, co robi niewiele par. Sam odczytali czytania w czasie mszy, na której przyjęli sakrament małżeństwa:

W czasie mszy Agata i Andrzej sami przeczytali czytania mszalne. Oczywiście także "Pieśń nad pieśniami". A rok później w tym samym kościele ksiądz Maliński chrzcił Kingę - opowiadała we wspomnianej książce matka prezydenta, pani Janina Milewska-Duda.

To jednak nie wszystko. Młodzi postanowili też, by pannę młodą do ołtarza prowadził ojciec, czyli Julina Kornhauser, a pana młodego jego matka. Musiało to zrobić ogromne wrażenia na zebranych gościach, ponieważ o ile ojcowie nieraz prowadząc córki do ołtarza, o tyle w przypadku matek to dość rzadkie.

Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało - komentowała po latach matka Andrzeja Dudy.

Nieznane zdjęcie ślubne pary prezydenckiej w sieci!

Z okazji 30. rocznicy ślubu Agata Duda umieściła na Instagramie piękne zdjęcie sprzed lat. Widać na nim parę młodą: Agata Duda jest ubrana w suknię ślubną typową dla lat 90., nie widać welonu, a fryzurę panny młodej zdobią kwiaty. Całej stylizacji ślubnej elegancji dodają perły. Andrzej Duda zaś miał wówczas charakterystyczną dla tamtych czasów fryzurę, czyli dłuższe włosy z przedziałkiem po środku głowy.