Agata Duda w dwóch marynarkach naraz?! Nietypowy strój pierwszej damy

Agata Duda pojawiła się w Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej, gdzie razem z emerytami uczestniczyła w zajęciach Inspekcji Transportu Drogowego na temat bezpieczeństwa na drodze. Obecny był także Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

- Według statystyk to właśnie seniorzy stanowią jedną z liczniejszych grup poszkodowanych w wypadkach drogowych – napisała pierwsza dama na Instagramie.

Żona prezydenta zwróciła także uwagę na konieczność ciągłego szkolenia się z zakresu bezpiecznego transportu, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku. - Warto przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza, że na przestrzeni lat ulegają one zmianom. Ponad to, co jest rzeczą zupełnie naturalną, z wiekiem nasza kondycja psychomotoryczna się zmienia, a zatem zmienia się także czas reakcji, zwłaszcza w sytuacjach nagłych. Do tego dochodzi słabszy wzrok czy refleks. Musimy o tym pamiętać, i jako piesi, i jako kierowcy – zaznaczyła w poście.

Seniorzy mogli wysłuchać prelekcji oraz pokazać Agacie Dudzie swoje prace artystyczne oraz to, jak spędzają czas w placówce. Widać, że byli zachwyceni wizytą pierwszej damy.

Agata Duda zaś postanowiła się wystroić w oryginalny strój. Wyglądała, jakby miała na sobie dwie marynarki naraz! Wybrała damski garnitur w kontrastujących kolorach. Większość marynarki, jak i proste spodnie, były czarne. Jedna z klap była jedna w soczystym, łososiowym odcieniu, podobnie jak bluzka. Całość dała niesamowity efekt: z jednej strony ekstrawagancki, ale ciągle bardzo wytworny. Trzeba przyznać, że pierwsza dama potrafi zaskoczyć stylizacjami!

