Agata Duda w Korei bibliotekę dla dzieci. Wyglądała niczym bajkowa Elsa

Podróż pary prezydenckiej do Korei

W dniach 22-25 października para prezydencka bierze udział w podróży do Korei. - Uważam tę wizytę za bardzo ważną, w bardzo ważnych czasach - mówił prezydent w czasie spotkania z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Woo Won–shikiem. Jak wskazał, Republika Korei jest naszym najbliższym sojusznikiem w tej części świata. Wspomniane spotkanie nie jest jedynym, w którym uczestniczy Andrzej Duda. Ma już za sobą także rozmowy z prezydentem Korei Yoon Suk–yeolem, a w planach spotkanie tamtejszego premiera Han Duck–soo.

Niektóre z zaplanowany w czasie wizyty działań para prezydencka ma wspólne. W czwartek w południe czasu lokalnego Dudowie złożyli wieńce przed Pomnikiem Pamięci na Cmentarzu Narodowym w Seulu, gdzie są pochowani m.in. żołnierze wojny koreańskiej. Jednak mają też swoje zadania do wykonania. Pierwsza dama również ma przewidzianych wiele ciekawych spotkań i rozmów.

Agata Duda spędziła czas z dziećmi

Pierwsza dama odwiedziła Angielską Bibliotekę dla Dzieci Yongam. To ważne miejsce, w którym najmłodsi nie tylko mogą wypożyczać książki, ale też uczyć się angielskiego czy brać udział w wydarzeniach kulturalnych. Agata Duda miała okazję zobaczyć to miejsce i poznać jego specyfikę. Jako wielka promotorka czytelnictwa opowiadała o własnych doświadczeniach związanych z promocją czytelnictwa wśród najmłodszych oraz regularnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Co więcej, pierwsza dama jako przykład podała znaną od lat w Polsce akcję Narodowego Czytania, jako wydarzenia o zasięgu obejmującym nie tylko Polskę, ale towarzyszące Polakom w każdym niemal zakątku świata.

Pierwsza dama niczym księżniczka Elsa

Pani prezydentowa na spotkanie z najmłodszymi wybrała piękną kreację. Postawiła na sukienkę w pięknym odcieniu niebieskiego. Wyglądała bardzo elegancko i lekko w sukni z kwiatem. Można wręcz powiedzieć, że w swojej błękitnej stylizacji przypominała bajkową księżniczkę Elsę z "Krainy lodu". Zobaczcie, jak Agata Duda wyglądała na spotkaniu w bibliotece!

