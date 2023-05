Agata przyćmiła Camillę!

To sama prawda

Prymas Polski podjął radykalną decyzję. To już koniec, klamka zapadła!

Aż tyle Polek nie chce mieć dzieci! 500 plus nie działa. Przerażające dane. Moda na bezdzietność?!

Rafał Trzaskowski pokazał piękną córkę! To już pannica. Ale podobna do mamy!

Co to były za emocje! Ponad dwa tysiące gości, w tym 100 głów państw i szefów rządów wzięło udział w uroczystości koronacji króla Wielkiej Brytanii Karola III i jego żony Camilli. Podniosła uroczystość w Katedrze Westminsterskiej przejdzie do historii. - Nie da się opisać chwili, w której korona jest nakładana na głowę króla, a następnie królowej - zwierzała się żona prezydenta USA Jill Biden po zakończeniu ceremonii w Opactwie Westminsterskim.

Zaproszeni goście starali się jak najlepiej zaprezentować przed oczami wielomilionowej publiczności. Na tym tle polska para prezydencka wypadła doskonale. - Nasza pierwsza dama zwróciła uwagę perfekcyjnie dobraną stylizacją – ocenia ekspert modowy Daniel Jacob Dali. - Agata Duda postawiła na niezwykle wykwintny w swej prostocie zestaw: kremową sukienkę sięgającą tuż za kolano i płaszcz w tym samym kolorze.

Stylizację dopełniały elegancki fascynator z woalką także w kolorze écru oraz szpilki w kolorze cielistym i niewielka ozdobna torebka utrzymana w tonacji. Stylista zwraca uwagę na doskonały dobór dodatków. - Wybór niewielkiej torebki do szpilek odsłaniających znacznie stopę to idealne połączenie – podkreśla stylista.

- Agata Kornhauser-Duda wyglądała, jakby przynależała do rodziny królewskiej - zachwyca się stylista i dodaje, że ta kreacja przejdzie do historii w dziedzinie mody. - To była wykwintność i nobliwość połączona z gracją oraz wyjątkową elegancją - dodaje Jacob Dali.

Prezydent @AndrzejDuda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w koronacji Króla Karola III oraz Królowej Kamili. #Coronation 📍 Londyn, Opactwo Westminsterskie pic.twitter.com/oev7esYdow— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 6, 2023

Koronacja króla Karola III. Historyczne wydarzenie z protestami w tle Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.