Agent Tomek lubi się bić! Ależ moc [ZDJĘCIA]

„Agent Tomek” kilka razy w tygodniu wchodzi między liny i szlifuje technikę pod okiem doświadczonego trenera, byłego mistrza MMA. Fotoreporter „Super Expressu” potwierdza – to twardy zawodnik, co pokazał podczas treningu, który polega na skokach ze skakanką i silnych ciosach. A skąd pomysł na tak wyczerpujący sport? – Boks uratował mi życie, bo o mały włos a cukrzyca by mnie zniszczyła. Na szczęście wziąłem się za siebie, ważyłem 130 kg, teraz ważę 110 kg. Staram się regularnie odbywać treningi – opowiada nam Tomasz Kaczmarek, który przyznaje, że lubi się bić na ringu.

Kim jest "Agent Tomek"?

Tomasz Kaczmarek w młodości uprawiał pływanie. Startował w mistrzostwach Polski juniorów, w których zdobył cztery srebrne medale, oraz seniorów, przegrywając w swojej konkurencji z olimpijczykiem Rafałem Szukałą. W 1995 rozpoczął służbę w Policji. Pracował m.in. jako wywiadowca w sekcji powołanej ds. kradzieży samochodów. W 2002 rozpoczął służbę w Centralnym Biurze Śledczym, uzyskał uprawnienia działania pod przykryciem. W 2006 roku przeszedł do służby w nowo utworzonym Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

