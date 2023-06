Ale się porobiło! Parafianie zobaczyli swojego księdza na Paradzie Równości! Trzymał chłopaka za rękę

Parada Równości w Warszawie. Wśród uczestników Rafał Trzaskowski i były ksiądz

Parada Równości w Warszawie - jak zwykle - zgromadziła tłumy mieszkańców stolicy, a także przyjezdnych. Najważniejsza w Polsce demonstracja dla osób LGBT i ich sojuszników staje się coraz bardziej mainsteramowa. Świadczyć o tym może choćby to, że po raz kolejny wziął w niej udział Rafał Trzaskowski. - Znów widzimy się na ulicach stolicy. Z uśmiechami na twarzach. Z tolerancją, szacunkiem i równością na sztandarach i w sercach. Bo Warszawa jest dla wszystkich. Do zobaczenia na #ParadaRówności! - pisał w mediach społecznościowych prezydent stolicy. Tegoroczna Parada Równości odbyła się pod hasłem: "Wróżymy równość i piękność!". Wśród uczestników znalazł się były ksiądz Łukasz Kachnowicz, który kilka lat temu zdecydował się na coming out.

Łukasz Kachnowicz trzymał chłopaka za rękę na Paradzie Równości

Mężczyzna po zrzuceniu sutanny zaangażował się w walkę o prawa osób LGBT. Wstąpił także do partii Zieloni i został przewodniczącym okręgu Warszawa Mokotów-Ochota. Podczas Parady Równości trzymał za rękę chłopaka. - Dziś ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Szliśmy i my. To w zasadzie jedyny dzień, kiedy idziemy ulicami Warszawy, trzymając się za ręce. Parada jest piękna, kolorowa, pełna radości. Ale to nie jest jeszcze codzienność osób nieheteronormatywnych w Polsce. Idziemy także dlatego, że wciąż walczymy o to, żeby wszystkie kochające się osoby - niezależnie od płci i orientacji seksualnej - mogły iść spokojnie za rękę ulicami polskich miejscowości. Jesteśmy. Wciąż często jeszcze w cieniu. Wciąż nie na równych prawach. Ale idziemy dumnie krok po kroku, po pełne prawa i pełną widoczność osób LGBTQIAP+ w Polsce.- napisał na Instagramie Łukasz Kachnowicz.

Łukasz Kachnowicz przestał być księdzem i zrobił coming out

Były ksiądz na porzucenie kapłaństwa zdecydował się w 2019 roku. Łukasz Kachnowicz poszedł na urlop i ogłosił, że jest osobą LGBT. To był jego coming out. - Mam na imię Łukasz. Lubię ludzi, teatr, kino, seriale, podróże, slow food, architekturę, fotografię. Śmieje się, płaczę, marzę, kocham. Mam zalety i wady. Jestem synem, wujkiem, przyjacielem, sąsiadem, kolegą z pracy, klientem w sklepie, pasażerem w autobusie, mieszkańcem spacerującym ulicami miasta... Jestem człowiekiem #JestemLGBT Jestem spod literki G. #LGBTtoJA - ujawnił w mediach społecznościowych. Łukasz Kachnowicz w sieci komentuje nie tylko sprawy związane z tematyką LGBT. Były ksiądz znany jest z mocno krytycznego nastawienia do rządu PiS.

